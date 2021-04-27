Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

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НОВОСТЬ ЧАСА

США призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан

27 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Россияне погружаются в долговую яму Кирилл Кухмарь/ТАСС
Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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«Спутник V» вызвал раздражение в Бразилии

США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины Сергей Карпухин/ТАСС
Бразилия отказалась использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за присутствия в ней якобы способного размножаться после прививки аденовируса. Разработчики «Спутника V» сочли реальной причиной отказа политику, ведь на протяжении нескольких месяцев США убеждали Бразилию отказаться от российского препарата. Опасен ли на самом деле используемый в «Спутнике V» аденовирус и зачем он нужен? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Сталинград отвоевал место в школе

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками. Подробности...
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«Оскар» получает «Международная панорама»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза. Подробности...
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Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее. Подробности...
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Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Иранцы нагрубили Лаврову и России

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан
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    Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

    Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно    27 апреля 2021, 23:15
    Фото: U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs
    Текст: Андрей Самохин,
    Дмитрий Павлов

    США призвали своих граждан оперативно покинуть Афганистан, а дипломатов экстренно отзывают домой. С Ближнего Востока туда наоборот «для поддержки вывода войск» спешно перебрасываются установки реактивного залпового огня дальнего действия. Похоже, США готовятся к обострению ситуации в Афганистане. Судя по визиту Сергея Шойгу в страны Средней Азии, не исключают этого и в России.

    Во вторник Госдепартамент США экстренно распорядился об отъезде из Афганистана гражданских служащих, которые могут работать удаленно. Внешнеполитическое ведомство призвало всех американцев по возможности как можно скорее покинуть эту страну доступными коммерческими рейсами. Перечисляя причины для спешных сборов, Госдеп  на первое место поставил COVID-19, и лишь потом упомянул опасность «терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженного конфликта». Но на деле, похоже, что главная опасность – отнюдь не коронавирус, а теракты и нападения боевиков «Талибана» и других исламистов.

    Для прикрытия от этой опасности Пентагон распорядился перебросить из  Кувейта в Афганистан реактивные системы залпового огня дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Реактивные установки призваны обезопасить вывод войск, о котором в минувшее воскресенье сообщил командующий контингентом США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер. Решение о сворачивании военного присутствия было принято  14 апреля на конференции глав МИДов и министров обороны стран Североатлантического альянса. А ведь совсем недавно президент США Джо Байден озвучивал совсем другие планы – вывести войска к 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Еще в марте президент США говорил, что решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято.

    В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».  Стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. В частности, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что этот шаг  ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию.

    Но можно предположить, что послужило поводом для неожиданного изменения американских планов, и уходу из страны, где военные США присутствуют с 2001 года. Движение «Талибан» (запрещенное в России), которое потребовало вывести американские войска из Афганистана, фактически обвинило Байдена в том, что он не держит слово, которое дал его предшественник.

    Напомним, в феврале 2020 года в столице Катара Дохе США и «Талибан» подписали соглашение, которое администрация Дональда Трампа считала своим большим достижением. Договоренность подразумевала: США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, если «Талибан» воздержится от насилия», то после этого Вашингтон продолжит вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев.

    Однако Байден то ли решил передвинуть срок вывода с мая на сентябрь, то ли вовсе поставил обязательства под сомнение. Да и с численностью остающегося контингента остается неясность. Источники The New York Times сообщили, что на территории Афганистана находятся около 3,5 тысяч военнослужащих США, хотя официальные данные говорят только о 2,5 тысячах.

    По всей видимости, талибы, столкнувшись с невыполнением американцами своих обязательств, решили не воздерживаться от насилия, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

    «Ранее американцы пытались заключить сделку с «Талибаном», но администрация Байдена эту сделку фактически дезавуировала,

    и это привело к тому, что все внутриафганские механизмы пришли в действие. Афганским племенам удалось договориться между собой вне формата США», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

    В итоге планомерный вывод войск похож на срочную эвакуацию, констатирует военный эксперт. «Самое интересное, вот они сейчас перебрасывают туда системы залпового огня HIMARS. Это система огневого подавления крупных сил противников. Если вы, ребята, планово эвакуируетесь, то зачем вам там HIMARS? Значит обстановка там, наверное, не очень хорошая», – отметил Леонков.

    Эксперт добавил – не следует забывать, что помимо американцев, в Афганистане находятся военные из других стран НАТО. «Как бы ни произошло то же, что и в Сирии, когда американцы эвакуировались, и забыли французов, – заметил собеседник. – Российской стороне пришлось тогда вмешиваться, чтобы французских военных по дороге не разорвали сирийцы, у которых долговременная народная память по поводу пребывания французов в их стране».

    Шойгу прилетел к южным границам СНГ

    Москва публично предупреждала Вашингтон о том, что нарушать данное талибам слово не стоит. Как говорил в середине апреля спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, реакция талибов на решение США отложить вывод войск была ожидаема. «Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться», – напоминал российский дипломат. «Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», – выражал надежду Кабулов.

    Но, судя по всему, и Россия в отдельности, и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военный сценарий не исключают. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в соседний с Афганистаном Таджикистан, где провел переговоры со своим коллегой Шерали Мирзо. По итогам разговора министры объявили о решении создать объединенную систему ПВО России и Таджикистана. Это сделано с целью повысить надежность охраны границ республики в воздушном пространстве, пояснил Шойгу.

    В тот же день в Душанбе, с участием Шойгу состоялось заседание Совета министров обороны ОДКБ. На заседании генсек ОДКБ Станислав Зась выразил обеспокоенность ситуацией на таджикско-афганской госгранице, которую он лично накануне осматривал в течение двух дней. Ситуация на двух непростых участках границы, Шуроабадском и Калайхумбском, контролируема, но достаточно сложна и опасна, порой сопряжена с вооруженными стычками, которые приводят к гибели людей, сообщил Зась. Он призвал повысить готовность органов управления системы коллективной безопасности организации – с учетом военно-политической обстановки.

    После заседания Шойгу перелетел в Узбекистан, который также граничит с Афганистаном и в прежние годы не раз становился мишенью для нападений афганских боевиков. При этом Узбекистан не входит в ОДКБ. На среду у Шойгу запланированы переговоры со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым. Темой обсуждения станет военное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Ташкента, а также вопросы безопасности в Средней Азии, сообщил ТАСС.

    К югу от 1300-километровой таджикско-афганской границы (она же южная граница ОДКБ) после ухода американцев возникает военно-политический вакуум, отметил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Консенсуса внутри Афганистана нет. «Талибан» по-прежнему удерживает серьезные позиции. И тут только вопрос насколько Кабул сможет контролировать обстановку, сопротивляться вызовам внутри страны без прямой поддержки США ему будет сложно», – сказал Притчин газете ВЗГЛЯД.

    Уход американцев из Афганистана побудит наших южных соседей к переоснащению своих армий, в том числе систем ПВО, полагает Леонков. «Надо учесть, что в Афганистане помимо племенных группировок, которые между собой делят власть, действует и движение «Исламское государство*», закрепившееся на афгано-пакистанской границе. Боевики ИГИЛ* прошли подготовку в Сирии, а один из элементов такой подготовки – это массированное применение беспилотной авиации», – напомнил собеседник.

    «Дроны активно применялись в сирийском конфликте, когда игиловцы стали использовать их для атаки на сирийские войска.

    Существующие у наших партнеров по ОДКБ средства противовоздушной обороны вряд ли отразят атаку дронов.

    Нужно привести системы ПВО в соответствии с новым вызовом, что потребует приобретения более современной техники. Это, в частности, комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), комплексы обнаружения».

    Создание объединенной системы ПВО с Таджикистаном важно не только для безопасности южных партнеров по ОДКБ, но и для безопасности собственно России. «Если это становится единой системой, значит мы говорим о некоем радиолокационном поле», – отметил Леонков.

    «Да и в целом, события к югу от бывшей границы СССР требуют усиление нашего военного присутствия. По сравнению с теми силами, что у нас развернуты на Западе и Востоке это, что называется «две большие разницы», – резюмировал военный эксперт. Как, в свою очередь отметил Притчин, «сейчас крайне актуальной представляется оценка потенциальных рисков, связанных с последствиями вывода войск США из Афганистана».

    Клиенты продукции российского ВПК

    Чем быстрее американцы будут уходить из Афганистана, тем выше будет интерес среднеазиатских государств и Казахстана к поставкам российских вооружений, полагают эксперты.

    Как отмечал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Фролов, ежегодно Рособоронэкспорт поставляет напрямую странам-партнерам по ОДКБ вооружений и техники примерно на 1,5-2 млрд долларов. В этой общей сумме заметно растет доля Казахстана – самой платежеспособной страны Центральной Евразии. По данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2015-2019 годы импорт оружия в Казахстан увеличился на 238% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

    Как отмечают республиканские СМИ, в прошлом году Казахстан занял 25-е место в рейтинге крупнейших импортеров оружия среди 40 стран. Доля Казахстана в мировом объеме импорта вооружений составила 1%. При этом 90% оружия в страну поставляется из России. По состоянию на прошлый год, Киргизии была передана российская военная техника на 126 млн долларов, сообщало РИА Новости. Таджикистан же регулярно получает российские вооружения на безвозмездной основе – например, в 2019 году сообщалось о поставках боевой техники на 4,2 млн долларов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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