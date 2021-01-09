Байден нашел новую точку давления на Россию

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9 января, суббота  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Как Китай забрал территорию у бывших советских республик

Пограничный конфликт у озера Жаланашколь, 1969 год Рунов/РИА Новости
Распад СССР не только разрушил Большую Россию и отторг от нее исторические территории – выяснилось, что новообразованные постсоветские государства не способны эффективно себя защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены уступить Китаю часть своих приграничных земель. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2021 году?

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия, и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией. Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Байден нашел новую точку давления на Россию

    Команда Байдена намерена ликвидировать влияние России в Центральной Азии    9 января 2021, 17:42
    Фото: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    Джо Байден намерен реформировать Совет национальной безопасности, выделив в нем отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами России и Центральной Азии. Руководителем этой структуры станет Андреа Кендалл-Тейлор – бывшая сотрудница американских спецслужб. Почему команда Байдена решила пойти на такой шаг, чем обусловлен выбор в пользу Кендалл-Тейлор и какое значение эта реформа имеет для России?

    Бывшая сотрудница американских разведслужб Андреа Кендалл-Тейлор станет старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом говорится в заявлении переходной команды избранного президента США Джо Байдена. У Кендалл-Тейлор, курирующей в команде Байдена вопросы взаимоотношений с Москвой, большой послужной список.

    Ранее она работала старшим научным сотрудником и директором программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS). В этой организации Кендалл-Тейлор исследовала различные угрозы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Европа.

    До прихода в CNAS Кендалл-Тейлор восемь лет занимала различные должности в разведывательных структурах. Так, с 2015 по 2018 год она работала в Управлении директора национальной разведки (DNI). До этого она была старшим аналитиком в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), где изучала динамику политических процессов в России и странах Евразии, а также природу автократий. Ее работы опубликованы во многих политических изданиях, включая Journal of Peace Research, Democratization, Journal of Democracy, Foreign Affairs, Washington Post, Washington Quarterly и Foreign Policy.

    Предстоящее назначение говорит о том, что при Байдене отношения США с Россией в связке со среднеазиатскими республиками становятся новым приоритетом. Также любопытно, что при Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем направлением России в аппарате СНБ занималась отдельная структура, однако при Дональде Трампе российское направление было объединено с европейским. 

    Добавим, что ранее Байден выбрал Джейка Салливана на должность своего советника по национальной безопасности. Салливан рассказал о планах новой администрации договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он напомнил, что даже в разгар холодной войны страны находили области сотрудничества. При этом идея реформы СНБ, как считают эксперты, также принадлежит Салливану. 

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что решение команды Байдена вернуть в СНБ отдельную должность по России и добавить к ней направление Центральной Азии говорит о существовании в американской бюрократии традиционной проблемы, которая тянется с начала 90-х годов. Если раньше Советский Союз не причислялся ни к какой географической зоне, то после развала СССР различные американские ведомства принимали разные решения о том, «куда отнести отдельные бывшие советские республики».

    Нынешнее объединение Кортунов также связывает с тем, что теперь Россия и Центральная Азия рассматриваются приходящей администрацией как «государства, которые в ближайшем будущем не очень перспективны с точки зрения внедрения и распространения западных ценностей в отличие от западной периферии бывшего СССР – Украины, Молдавии и даже Белоруссии». 

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также считает, что в Вашингтоне по-прежнему рассматривают Россию как ключевого противника. Это же касается и Китая. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов». Но если против России такая коалиция уже действует на основе НАТО, «то против Китая ее только предстоит создать».

    По его словам, «идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». «Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление к восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – уверен Пушков.

    В то же время зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов убежден, что новое назначение не скажется на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, потому что в США «есть политический консенсус» о необходимости сдерживания России. «Хрен редьки не слаще. Все ключевые решения в отношении России давно приняты и не пересматривались. Стратегически Россия была и остается для правящего класса США потенциальной угрозой и главным препятствием к абсолютному американскому господству в мире», – отметил Климов. По его словам, в этой связи кадровые перестановки в Белом доме особого значения не имеют.

    В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров видит в реформе СНБ угрозу для России, «потому новая администрация будет ставить задачу по ликвидации влияния Москвы в Центральной Азии и на Южном Кавказе». «Интересы США подразумевают нанесение серьезного ущерба интересам России на постсоветском пространстве. У нас мигранты из Европы, что ли? Нет, у нас мигранты из Средней Азии», – подчеркнул Багдасаров, обозначив данный регион как новую точку давления на Москву. 

    Особую угрозу для России может представлять политический нестабильный Киргизстан. С его территории идет наркотрафик афганских опиатов через другие центральноазиатские республики в сторону границ РФ. «Также есть угроза со стороны террористических группировок, чья сеть достаточно развита в южном Киргизстане. Многие члены этих группировок подпольно находятся в Российской Федерации, потому что у нас с Киргизией сохраняется безвизовый режим», – пояснил эксперт.

    «Другую потенциальную угрозу для нас представляет ситуация в Таджикистане.

    Если РФ продолжит высылать мигрантов из этой страны, то в один момент из-за социально-экономического кризиса в Таджикистане могут вспыхнуть беспорядки со всеми вытекающими последствиями», – отмечает востоковед.

    Багдасаров согласен с Пушковым в том, что перестановки в американской администрации не сулят ничего хорошего и Китаю, для которого особо актуален уйгурский вопрос. Еще осенью госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что связанное с некоторыми уйгурами «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ – запрещена на территории РФ) будет вычеркнуто из списка террористических группировок. Госсекретарь мотивировал это решение «отсутствием на протяжении более десятилетия заслуживающих доверия свидетельств, что ИДВТ все еще существует».

    «Эта группировка активно поддерживалась турками на Ближнем Востоке и воевала под знаменами протурецких вооруженных формирований на севере Сирии. Учитывая, что Синьцзян-Уйгурский автономный район граничит со Средней Азией, то интерес США здесь понятен, ведь уйгурская тема опасна для Китая. Пекин, возможно, даже больше заинтересован в стабильности Центральной Азии, чем Москва. А России в этом вопросе не надо лезть поперед батьки в пекло. Сперва нужно понять, каковы наши интересы в этом регионе», – уверен Багдасаров.

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