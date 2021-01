Байден нашел новую точку давления на Россию

Джо Байден намерен реформировать Совет национальной безопасности, выделив в нем отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами России и Центральной Азии. Руководителем этой структуры станет Андреа Кендалл-Тейлор – бывшая сотрудница американских спецслужб. Почему команда Байдена решила пойти на такой шаг, чем обусловлен выбор в пользу Кендалл-Тейлор и какое значение эта реформа имеет для России?

Бывшая сотрудница американских разведслужб Андреа Кендалл-Тейлор станет старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом говорится в заявлении переходной команды избранного президента США Джо Байдена. У Кендалл-Тейлор, курирующей в команде Байдена вопросы взаимоотношений с Москвой, большой послужной список.

Ранее она работала старшим научным сотрудником и директором программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS). В этой организации Кендалл-Тейлор исследовала различные угрозы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Европа.

До прихода в CNAS Кендалл-Тейлор восемь лет занимала различные должности в разведывательных структурах. Так, с 2015 по 2018 год она работала в Управлении директора национальной разведки (DNI). До этого она была старшим аналитиком в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), где изучала динамику политических процессов в России и странах Евразии, а также природу автократий. Ее работы опубликованы во многих политических изданиях, включая Journal of Peace Research, Democratization, Journal of Democracy, Foreign Affairs, Washington Post, Washington Quarterly и Foreign Policy.

Предстоящее назначение говорит о том, что при Байдене отношения США с Россией в связке со среднеазиатскими республиками становятся новым приоритетом. Также любопытно, что при Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем направлением России в аппарате СНБ занималась отдельная структура, однако при Дональде Трампе российское направление было объединено с европейским.

Добавим, что ранее Байден выбрал Джейка Салливана на должность своего советника по национальной безопасности. Салливан рассказал о планах новой администрации договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он напомнил, что даже в разгар холодной войны страны находили области сотрудничества. При этом идея реформы СНБ, как считают эксперты, также принадлежит Салливану.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что решение команды Байдена вернуть в СНБ отдельную должность по России и добавить к ней направление Центральной Азии говорит о существовании в американской бюрократии традиционной проблемы, которая тянется с начала 90-х годов. Если раньше Советский Союз не причислялся ни к какой географической зоне, то после развала СССР различные американские ведомства принимали разные решения о том, «куда отнести отдельные бывшие советские республики».

Нынешнее объединение Кортунов также связывает с тем, что теперь Россия и Центральная Азия рассматриваются приходящей администрацией как «государства, которые в ближайшем будущем не очень перспективны с точки зрения внедрения и распространения западных ценностей в отличие от западной периферии бывшего СССР – Украины, Молдавии и даже Белоруссии».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также считает, что в Вашингтоне по-прежнему рассматривают Россию как ключевого противника. Это же касается и Китая. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов». Но если против России такая коалиция уже действует на основе НАТО, «то против Китая ее только предстоит создать».

По его словам, «идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». «Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление к восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – уверен Пушков.

В то же время зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов убежден, что новое назначение не скажется на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, потому что в США «есть политический консенсус» о необходимости сдерживания России. «Хрен редьки не слаще. Все ключевые решения в отношении России давно приняты и не пересматривались. Стратегически Россия была и остается для правящего класса США потенциальной угрозой и главным препятствием к абсолютному американскому господству в мире», – отметил Климов. По его словам, в этой связи кадровые перестановки в Белом доме особого значения не имеют.

В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров видит в реформе СНБ угрозу для России, «потому новая администрация будет ставить задачу по ликвидации влияния Москвы в Центральной Азии и на Южном Кавказе». «Интересы США подразумевают нанесение серьезного ущерба интересам России на постсоветском пространстве. У нас мигранты из Европы, что ли? Нет, у нас мигранты из Средней Азии», – подчеркнул Багдасаров, обозначив данный регион как новую точку давления на Москву.

Особую угрозу для России может представлять политический нестабильный Киргизстан. С его территории идет наркотрафик афганских опиатов через другие центральноазиатские республики в сторону границ РФ. «Также есть угроза со стороны террористических группировок, чья сеть достаточно развита в южном Киргизстане. Многие члены этих группировок подпольно находятся в Российской Федерации, потому что у нас с Киргизией сохраняется безвизовый режим», – пояснил эксперт.

«Другую потенциальную угрозу для нас представляет ситуация в Таджикистане.

Если РФ продолжит высылать мигрантов из этой страны, то в один момент из-за социально-экономического кризиса в Таджикистане могут вспыхнуть беспорядки со всеми вытекающими последствиями», – отмечает востоковед.

Багдасаров согласен с Пушковым в том, что перестановки в американской администрации не сулят ничего хорошего и Китаю, для которого особо актуален уйгурский вопрос. Еще осенью госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что связанное с некоторыми уйгурами «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ – запрещена на территории РФ) будет вычеркнуто из списка террористических группировок. Госсекретарь мотивировал это решение «отсутствием на протяжении более десятилетия заслуживающих доверия свидетельств, что ИДВТ все еще существует».

«Эта группировка активно поддерживалась турками на Ближнем Востоке и воевала под знаменами протурецких вооруженных формирований на севере Сирии. Учитывая, что Синьцзян-Уйгурский автономный район граничит со Средней Азией, то интерес США здесь понятен, ведь уйгурская тема опасна для Китая. Пекин, возможно, даже больше заинтересован в стабильности Центральной Азии, чем Москва. А России в этом вопросе не надо лезть поперед батьки в пекло. Сперва нужно понять, каковы наши интересы в этом регионе», – уверен Багдасаров.

