В МИД заявили об активизации ИГ в сирийском Заевфратье В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3 4 января 2021, 15:17

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3, сообщил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности. По словам Салливана, даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству, когда речь шла о контроле за вооружениями и нераспространения ядерного оружия, передает РИА «Новости». «Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», – сказал Салливан в интервью CNN, отметив, что продление СНВ-3 отвечает интересам США. При этом будущий советник заявил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия», хотя он указал на то, что обвинений никто и не предъявлял. Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93. Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.

МИД России в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы» 4 января 2021, 01:59

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, опубликовав в Twitter картину немецкого художника-баталиста XIX века Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы». «Так держать, крутые парни ...», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в Twitter в ответ на слова Помпео о «жестокости» уходящей американской администрации по отношению к России, прикрепив к посту картину «Отступление Наполеона из Москвы». Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T — MFA Russia(@mfa_russia) January 3, 2021 Накануне Помпео заявил, что ни одна американская администрация ранее не проводила настолько жесткую политику в отношении России. При этом он добавил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – заявил он. Напомним, инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. При этом, по словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. В Японии придумали способы «борьбы» с российскими ракетами 1 января 2021, 22:10

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Читатели из Японии отреагировали на статью Kyodo об утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам. Некоторые читатели из Японии в комментариях к статье Kyodo предложили собственные методы «противодействия» российскому сверхзвуковому оружию. Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая, передает РИА «Новости». «Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!» – считает ryo. «Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех», – предложил hkd. «Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!» – написал sky. «Ну вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника», – утверждает lin. «Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы», – убежден kaz. «А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?» – поинтересовался yaa. Источники издания отметили, что борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна, так как новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений. Напомним, в конце декабря стали известны сроки начала госиспытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 3 января 2021, 15:24

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos, сообщает Fox News. Продажами займется филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах. Автомобиль модернизировали под стандарты, требуемые для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования в США. Сборка будет организована в Калифорнии, передает РИА «Новости». Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдается гарантия на десять лет или более 190 тыс. километров. Гарантия на весь автомобиль составляет пять лет и 96 тыс. 560 километров. Компания «Бремах» уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен войти на американские рынки с УАЗом «Пикап» (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тыс. долларов (2 млн рублей). УАЗ «Патриот» входит в десятку наиболее популярных автомобилей в России. Осенью 2018 года Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами. Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью 4 января 2021, 09:52

Фото: МЧС Армении/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана переквалифицировано российскими военными следователями на более тяжкую статью – умышленное убийство, сообщил информированный источник. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (Умышленное убийство двух или более лиц)», – сказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела. «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», – пояснил он. При том он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие. «Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри. В начале ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол» 3 января 2021, 15:39 Текст: Ольга Никитина

Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол», сообщило министерство обороны еврейского государства. «В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что «поставка «Железного купола» армии США еще раз демонстрирует тесные отношения между министерством обороны Израиля и министерством обороны США, эффективность системы против различных угроз и отличные технологические возможности израильской промышленности». Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними. Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет. Сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП 3 января 2021, 11:46

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М, сообщили в Минобороны России. В министерстве сообщили, что «в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил России спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», передает ТАСС. Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. «В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А», – уточнили в ведомстве. Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах. Ранее сообщалось, что первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска. Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова» 4 января 2021, 04:32

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках госиспытаний ракетного комплекса, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата «Адмирал Горшков» будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами «Циркон». Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд», – приводит слова источника РИА «Новости». В оборонно-промышленном комплексе пояснили, что залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям». Источник добавил, что пуски будут выполняться в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия, так как «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности необходимо подтвердить в ходе испытаний. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Таманскую дивизию решили усилить ПТРК «Хризантема-С» 3 января 2021, 04:32

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» на гусеничном шасси, которые заменят ПТРК «Штурм». «В ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», – приводит слова представителя пресс-службы округа ТАСС. «Хризантема-С» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы. Накануне командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщал, что Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В апреле 2020 года в Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии ЗВО поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв». К январю 2018 года Таманская дивизия завершила перевооружение на танки Т-72Б3. РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах 4 января 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе. «Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом», – сказал источник ТАСС, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов. В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников. Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны. Армию на западе России решили усилить боевыми машинами «Терминатор» 2 января 2021, 10:58 Текст: Наталья Ануфриева

Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Кисель сообщил, что «в течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М «Прорыв» боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры БТР-82А», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Кроме того, армия получит разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другую технику. БМПТ «Терминатор» – это российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. Назван срок завершения строительства РЛС «Воронеж» в Коми 2 января 2021, 06:34

Фото: Новости на Первом Канале/YouTube

Текст: Антон Никитин

Радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны. «В этом году планируется завершить строительство РЛС «Воронеж» в республике Коми», – приводит сообщение военного ведомства РИА «Новости». РЛС «Воронеж» составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций – на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области. Напомним, в августе прошлого года генконструктор СПРН сообщал, что усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении успешно прошла госиспытания. Захарова раскритиковала США за политику американской исключительности 1 января 2021, 23:31 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты на протяжении нескольких последних лет идут вразнос с идеей собственной исключительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это. Может быть, во что-то сейчас вернется. Но, так или иначе, она <...> настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться, даже закону, международному праву и то не должны», – приводит ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Изолента live». Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года, после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения. Кроме того, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Помимо этого, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В результате проводимой Вашингтоном политики МИД России заявил об утрате доверия к США как к контрагенту. Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России 3 января 2021, 21:05 Текст: Ольга Никитина

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России, заявил госсекретарь Майкл Помпео. «Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», – написал он в Twitter. «Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей», – добавил Помпео. По его утверждению, это было ответом на «дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе». Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что в России практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – утверждал он. Напомним, в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2». Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Оружейный экспорт из ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро 3 января 2021, 13:21 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство Германии одобрило в 2020 году контракты на поставки вооружения в страны Ближнего Востока на сумму свыше 1 млрд евро, говорится в ответе кабмина ФРГ на парламентский запрос партии «зеленых». Основная часть экспорта пришлась на Египет (752 млн евро), также крупные поставки были одобрены для Катара (305,1 млн), Объединенных Арабских Эмиратов (51,3 млн), Кувейта (23,4 млн), Иордании (1,7 млн) и Бахрейна (1,5 млн), передает ТАСС со ссылкой на DPA. Отмечается, что все указанные страны «играют роль» либо в конфликте в Йемене, либо в Ливии. Представитель «зеленых» Омид Нурипур указал, что такая экспортная политика противоречит заявлениям правительства о «рестриктивной продаже» оружия в страны региона. «Между тем, что правительство говорит, и тем, что делает, зияет огромная дыра», – сказал он. При этом если рассматривать экспорт германского вооружения в целом, то показатель по сравнению 2019 годом сократился – с 8 млрд до 5,6 млрд евро. Ранее был назван объем поставок российского оружия странам юга Африки.