За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.8 комментариев
Тело убитой девочки нашли в подвале дома в Ульяновской области
Женщина нашла тело убитой дочки в подвале своего дома в Ульяновской области
В Ульяновской области в селе Тумкино в подвале частного дома обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Тело 14-летней девочки было обнаружено в подвале частного дома в селе Тумкино Ульяновской области, следует из сообщения в Telegram-канале Ирины Волк.
По данным МВД, тело своей дочери с признаками насильственной смерти нашла жительница села в подвале своего дома.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождение подозреваемых в совершении этого особо тяжкого преступления. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
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