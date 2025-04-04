Тело убитой девочки нашли в подвале дома в Ульяновской области

Женщина нашла тело убитой дочки в подвале своего дома в Ульяновской области

Tекст: Вера Басилая

Тело 14-летней девочки было обнаружено в подвале частного дома в селе Тумкино Ульяновской области, следует из сообщения в Telegram-канале Ирины Волк.

По данным МВД, тело своей дочери с признаками насильственной смерти нашла жительница села в подвале своего дома.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождение подозреваемых в совершении этого особо тяжкого преступления. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее в Пермском крае обнаружили тело 15-летнего школьника в заброшенном здании, при этом признаков насильственной смерти не нашли.

Тело семилетнего мальчика, пропавшего в начале февраля в Черняховске Калининградской области, обнаружили в болотистой местности города.

По подозрению в убийстве мальчика в Черняховске задержали 42-летнего отчима.