В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Датские школы массово получили сообщения о минировании
TV2: Полиция Дании проверяет сообщения об угрозе взрывов в школах по всей стране
Полиция Дании начала проверку в связи с массовыми сообщениями о минировании школ в стране, передает телеканал TV2.
«Полицейские округа по всей стране в настоящее время получают сообщения об угрозе взрыва в большом количестве школ», – заявили правоохранители. Они призвали к спокойствию и подчеркнули отсутствие причин для беспокойства, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV2.
Власти изучают каждую угрозу в отдельности. Угрозы затронули в том числе столичные учебные заведения.
В ноябре в Европе участились ложные сообщения о минировании. Ранее аналогичные письма получали тысячи школ в Италии, а также учебные заведения в Ирландии, Британии, Франции и Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило о более чем 8 тыс. ложных сообщений о минировании школ, аэропортов и компаний в Европе за последний месяц.
В прошлый понедельник итальянские школы вновь получили электронные письма с угрозами взрывов.
На позапрошлой неделе Совет министров Италии зафиксировал рассылку угроз о минировании 3778 школ.