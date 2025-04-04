Нью-Йорк решил запретить использование смартфонов в школах

Bloomberg: Нью-Йорк запретит использование смартфонов в школах

Tекст: Мария Иванова

Власти штата Нью-Йорк приняли решение запретить использование смартфонов в государственных школах в течение всего учебного дня. Об этом сообщает Bloomberg. Новое бюджетное соглашение направлено на улучшение психического здоровья детей.

По словам председателя Ассамблеи Карла Хисти, ограничения будут действовать с момента начала занятий и до их окончания. Президент New York State United Teachers, Мелинда Персон, отметила: «Исследования показывают, что ограничения на использование телефонов в течение всего учебного дня делают школы безопаснее и помогают детям быть вовлеченными и успевать в учебе».

Нью-Йорк станет еще одним штатом наряду с Калифорнией, Флоридой и Вирджинией, где уже введены ограничения на использование смартфонов в школах. Эти меры объясняются опасениями, связанными с тревожностью среди молодежи и безопасностью в интернете.

Губернатор Кэти Хокул сделала запрет на устройства с доступом в интернет одним из приоритетов своего бюджета на 2025-2026 годы, который, как ожидается, превысит 252 млн долларов. В рамках этого плана школьным округам будет предоставлено время до 1 августа для разработки и внедрения собственных планов по ограничению использования смартфонов и других устройств с выходом в интернет.

Хокул, которая, как ожидается, будет переизбрана в 2026 году, уделяет большое внимание психическому здоровью подростков. В прошлом году она подписала закон, ограничивающий использование алгоритмических социальных сетей для несовершеннолетних, но вступление в силу этого закона ожидается после завершения работы над нормативными актами генеральным прокурором Летицией Джеймс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования, но для полного закрытия ведомства потребуется одобрение Конгресса.

В США 70% учеников школы среднего звена имеют уровень ниже среднего по математике и чтению, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.