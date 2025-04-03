Кремль отказался раскрыть детали визита Дмитриева в США

Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

Tекст: Анастасия Куликова

«Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

«Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

«Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.