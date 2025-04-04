ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов в Московской области, пишет ТАСС.

Планировавший преступление 49-летний военнослужащий Министерства обороны России был завербован украинскими спецслужбами. Он был задержан в момент изъятия из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства.

Представители Центра общественных связей ФСБ сообщили, что у задержанного обнаружена переписка с украинским куратором, в которой обсуждались детали планируемого преступления.

Военнослужащий также состоял в террористическом сообществе, запрещенном на территории России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данному факту Главным военным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены по статьям, касающимся приготовления к террористическому акту и незаконного хранения взрывчатых веществ или устройств.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение на образовательное учреждение, подготовку которого вел житель Ижевска.

До этого ФСБ предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством.

А жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке теракта в Валуйках и намерении отравить российских военных.



