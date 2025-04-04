На востоке Москвы сгорели три машины из-за поджога

Около жилого дома в Измайлово в Москве из-за поджога сгорели три автомобиля

Tекст: Вера Басилая

В районе Измайлово на востоке Москвы произошел поджог трех автомобилей на парковке. По информации столичной прокуратуры, поджог был совершен неизвестным лицом на улице 13-я Парковая. Полностью уничтожен огнем оказался автомобиль марки Haval, а соседние машины были повреждены, передает РИА «Новости».

Представитель экстренных служб сообщил, что происшествие случилось около четырех утра в пятницу. В данный момент правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность поджигателя и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке поджог автомобиля привел к тому, что из-за ветра огонь перекинулся на соседние машины, в результате сгорело более 20 машин.

Позже в УМВД сообщили, что задержаны заказчик и исполнители поджога, из-за действий которых сгорели 22 машины.