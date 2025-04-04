Стоимость нефти продолжила снижение четверга

Мировые цены на нефть продолжили снижение четверга

Tекст: Мария Иванова

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.17 снижалась на 0,84% – до 69,55 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,88%, до 66,36 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что по итогам четверга Brent дешевела на 6,42%, в ходе торгов котировки опустились ниже 70 долларов за баррель впервые с 19 марта. А марка WTI потеряла в цене 6,64%.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении «взаимных пошлин» на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. Большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, объяснило управление торгового представителя США.

Кроме того эксперты обратили внимание на новости относительно объема добычи стран ОПЕК+. Восемь стран организации с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тыс. баррелей в сутки больше. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.