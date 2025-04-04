В ДТП с фурой в Саратовской области погибли четыре человека

В Саратовской области в ДТП с фурой и легковушками погибли четыре человека

Tекст: Мария Иванова

В Саратовской области произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры, передает ТАСС. Инцидент случился недалеко от села Каменка, в результате загорелись легковушки, и погибли четыре человека.

Начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин сообщил, что сообщение о происшествии поступило в службу «112» в 10.10 (09.10 мск). На данный момент на месте аварии работают экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение двух легковых автомобилей и фуры, однако точные причины и детали происшествия продолжают выясняться. Пострадавшие сотрудники экстренных служб оказывают помощь на месте, а также работают над устранением последствий аварии.

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