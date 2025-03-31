Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией – невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны, прежде всего, для наших врагов.0 комментариев
Спасатель погиб при опрокидывании пожарной машины на Алтае
Пожарная машина перевернулась на Алтае, погиб один спасатель, двое пострадали
В Алтайском крае пожарный автомобиль перевернулся, в результате чего погиб сотрудник пожарно-спасательной части, двое его коллег получили травмы и были госпитализированы.
В Локтевском районе Алтайского края произошло опрокидывание пожарного автомобиля, следовавшего с пожара. В результате аварии погиб один спасатель 75-й пожарно-спасательной части, передает РИА «Новости».
Два других сотрудника, находившихся в машине, получили травмы и были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и эксперты МЧС занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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