Спасатель погиб при опрокидывании пожарной машины на Алтае

Пожарная машина перевернулась на Алтае, погиб один спасатель, двое пострадали

Tекст: Вера Басилая

В Локтевском районе Алтайского края произошло опрокидывание пожарного автомобиля, следовавшего с пожара. В результате аварии погиб один спасатель 75-й пожарно-спасательной части, передает РИА «Новости».

Два других сотрудника, находившихся в машине, получили травмы и были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и эксперты МЧС занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Москве автобус столкнулся с пожарной машиной МЧС, в результате чего пострадали 15 человек, включая ребенка, и были повреждены несколько автомобилей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Москве скорая помощь протаранила автобусную остановку.

В Нижневартовске произошло ДТП с участием скорой помощи и Cadillac, в результате которого пострадали оба водителя и пассажир легкового автомобиля.