Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.3 комментария
Водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с машиной МЧС в Москве
Не уступивший дорогу машине МЧС водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП в Москве
В Москве автобус столкнулся с пожарной машиной МЧС, пострадали 15 человек, включая ребенка, повреждены несколько автомобилей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В Telegram-канале ведомства говорится, что столкновение произошло на перекрестке, когда пожарная машина МЧС проезжала на красный свет с включенными спецсигналами. В результате аварии пострадали 15 человек, среди них один ребенок. Также поврежден ряд легковых автомобилей, находившихся поблизости, отметили в СК.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил московскому руководителю ГСУ СК Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства. В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства ДТП будут тщательно исследованы для установления всех деталей происшествия.
Ранее сообщалось, что на улице Профсоюзной в Москве произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, в результате которого, по предварительным данным, пострадали пять человек.