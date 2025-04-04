Канада заявила об изменении отношений союзников с США из-за Трампа

Министр иностранных дел Канады Жоли заявила об изменении отношений с США

Tекст: Вера Басилая

Жоли заявила, что отношения Канады и стран Европейского союза с Соединенными Штатами Америки никогда не будут прежними. По ее словам, это связано с действиями президента Дональда Трампа в сфере торговли, передает ТАСС.

Жоли подчеркнула, что Канада и европейские страны осознают, что США теперь стремятся решать вопросы иначе, и это требует пересмотра подхода к двусторонним соглашениям.

Она также отметила, что США при администрации Трампа уважают только силу, и потому Канада считает контрмеры по пошлинам лучшим способом достижения хорошей сделки.

«Мы будем стремиться к соглашению по торговле и по безопасности, одно не может быть изолировано от другого», – добавила Жоли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, что привело к приостановке работы заводов Opel и Jeep в Канаде и Мексике.

Премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, в чем логика президента США и какие скрытые мотивы он преследует, вводя пошлины.