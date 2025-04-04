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Канада заявила об изменении отношений союзников с США из-за Трампа
Министр иностранных дел Канады Жоли заявила об изменении отношений с США
Из-за действий президента США Дональда Трампа, отношения Канады и стран ЕС с США никогда не будут прежними, особенно в сфере торговли, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Жоли заявила, что отношения Канады и стран Европейского союза с Соединенными Штатами Америки никогда не будут прежними. По ее словам, это связано с действиями президента Дональда Трампа в сфере торговли, передает ТАСС.
Жоли подчеркнула, что Канада и европейские страны осознают, что США теперь стремятся решать вопросы иначе, и это требует пересмотра подхода к двусторонним соглашениям.
Она также отметила, что США при администрации Трампа уважают только силу, и потому Канада считает контрмеры по пошлинам лучшим способом достижения хорошей сделки.
«Мы будем стремиться к соглашению по торговле и по безопасности, одно не может быть изолировано от другого», – добавила Жоли в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
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