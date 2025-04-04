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    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа
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    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня

    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

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    3 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее, сообщает Fox News.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

    Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

    Коментарии (7)
    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

    Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».

    Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.

    Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».

    Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    3 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Сийярто рассказал о позиции США по мирным переговорам по Украине

    Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО отметил, что для достижения мира на Украине обеим сторонам конфликта потребуется идти на уступки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.

    Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.

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    3 апреля 2025, 15:19 • Новости дня
    Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования на Украине

    Bloomberg: Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании продолжать сотрудничество с США в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса, пишет Bloomberg.

    Россия хотела бы продолжать сотрудничество с США по урегулированию украинского кризиса, заявил Песков в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС. По его словам, Москва предпочитает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине.

    Песков подчеркнул, что Россия и США должны сосредоточиться на диалоге и понимании. Он отметил, что нынешняя американская администрация также предпочитает переговоры, а не конфликт. «Все предпочитают не сражаться, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», – цитирует агентство слова Пескова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    4 апреля 2025, 02:14 • Новости дня
    NYT: Соцсеть X могут оштрафовать в Европе на 1 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску социальную сеть X (бывший Twitter) могут наложить штраф более 1 млрд долларов в Европе, сообщили источники.

    Штраф может быть введен летом 2025 года европейскими регуляторами, сообщили источники New York Times, передает ТАСС.

    Такой высокий штраф должен заставить задуматься другие компании, но возможность для договоренностей у Евросоюза и X еще остается, если соцсеть согласится на требования ЕС.

    Также европейские регуляторы ведут еще одно расследование в отношении этой компании, соцсеть считают центром разжигания ненависти и дезинформации из-за невмешательства в контент пользователей.

    Еще с 2023 года в ЕС заявляли, что соцсеть Маска используется для распространения дезинформации и нелегального контента.

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    3 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Кремль отказался раскрыть детали визита Дмитриева в США

    Песков заявил, что глава РФПИ Дмитриев поделится деталями визита в США

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не может раскрыть детали визита главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США, он сам планирует рассказать о встрече после завершения всех запланированных контактов с представителями американской администрации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Дмитриев предоставит информацию о визите после окончания всех запланированных встреч и переговоров в США. Пресс-секретарь президента отказался поделиться текущими деталями визита, отметив, что не может раскрыть никакой информации на данный момент, передает ТАСС.

    CNN сообщал о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Кирилл Дмитриев запустил опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

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    3 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Трамп объявил об «освобождении» экономики США через введение высоких пошлин

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары, пишет Financial Times.

    По данным издания, президент США после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения», вводя новые тарифы на импортные товары, передает Financial Times.

    FT отмечает, что этим шагом он стремится покончить с эпохой глобальной торговли, обвиняя иностранных партнеров в «грабежах» и «разрушениях» экономики США.

    Издание пишет, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций.

    При этом многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США».

    Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.

    Financial Times также отмечает, что такие меры создадут хаос и неопределенность, однако «Трамп считает, что это укрепляет его контроль».

    Аналитики полагают, что политические последствия могут быть значительными. Хотя инфляция и замедление экономического роста обычно невыгодны для президента.

    Кроме того, FT указывает, что политика Белого дома может привести к ухудшению геополитических связей США, когда страны начнут искать альтернативные торговые соглашения с другими партнерами, обходя Америку.

    Ярким примером последствий стало недавнее заседание экономистов Японии, Южной Кореи и Китая, обсуждавших, как противостоять торговой войне Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

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    3 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о скрытом интересе бизнеса ЕС и США к ПМЭФ

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании из Европы и США проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, но предпочитали не афишировать свое участие.

    По его словам, компании из ЕС и США уже давно проявляют значительный интерес к участию в ПМЭФ,

    Песков заявил, что компании предпочитали не афишировать свое участие. Песков подчеркнул, что заинтересованность бизнеса не прекращалась у целого ряда компаний.

    Кроме того, Песков отметил, что пока рано сообщать, станет ли ПМЭФ-2025 самым представительным за последние годы.

    Говоря о российском рынке, Песков подчеркнул его привлекательность для иностранных компаний. Он указал на широкий потенциал для сотрудничества, добавив, что Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

    Ранее на сайте Петербургского международного экономического форума появилось сообщение о том, что американские компании примут участие в этом важном международном мероприятии. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс, который подтвердил получение инициативных заявок от представителей бизнеса из США.

    ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня 2025 года в Петербурге.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад стал аутсайдером экономического развития.

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    4 апреля 2025, 07:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают культурные и туристические обмены

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США начали обсуждение вопросов, направленных на налаживание культурных, туристических и религиозных обменов, с целью укрепления отношений между двумя странами, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По его словам, Россия и США обсуждают возможность налаживания культурных, туристических и религиозных обменов, передает ТАСС.

    Дмитриев сообщил, что обсуждение проходит с участием Министерства иностранных дел и посольства РФ в США. Эти вопросы имеют практическое значение для россиян.

    Он подчеркнул, что нынешние обсуждения направлены на укрепление связей между двумя странами, отметив, что среди обсуждаемых тем особенно выделяются культурные, туристические и религиозные обмены, которые могут значительно улучшить отношения между Россией и США.

    По словам Дмитриева, в настоящее время активно прорабатывается широкий спектр вопросов, каждый из которых может положительно сказаться на отношениях двух стран. Он также отметил, что эти обмены могут открыть новые возможности для граждан России и США в области туризма и культуры.

    Также глава РФПИ сообщал, что американские компании готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании.

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    4 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Bloomberg: США ожидают доклада Дмитриева Путину для продолжения переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    По данным издания, США ожидают, когда Дмитриев доложит Путину об итогах визита в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Это необходимо для продолжения переговоров, касающихся ситуации на Украине.

    По информации агентства, Дмитриев провел встречи с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. Эти встречи, состоявшиеся в течение двух дней, имели целью продвижение в переговорах.

    Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик Дмитриев встретились в американской столице. Американская сторона ожидает, что Дмитриев предоставит отчет Путину, прежде чем будут предприняты следующие шаги.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    США начали обещанную самую масштабную в современной историю тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против целых 180 стран. Не у дел остались совсем немногие, в том числе Россия. В Белом доме оправдываются, почему это не безумие. Президента США не испугали ни рост цен, ни падение всей торговли, ни другие шоковые последствия. В чем логика Дональда Трампа и какие скрытые мотивы он преследует? Подробности

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    Интерпол уничтожил план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и других лоббистов отстранения от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика. После тяжелых раздумий, международная полиция не утвердила ордер на розыск и арест президента Республики Сербской, который обратился за поддержкой к России – и получил ее. Подробности

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    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов

    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года, российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

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    Орбан и Нетаньяху публично обесславили МУС

    Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС). Об этом было объявлено в ходе визита в страну израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Юристы говорят, что МУС дискредитирует идею международного правосудия и превратился в инструмент политического давления. Как действия Венгрии отразятся на репутации суда и почему происходящее с МУС важно для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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