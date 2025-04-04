Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

Tекст: Александра Юдина

В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.