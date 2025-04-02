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    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 10:07 • Новости дня

    США направили второй авианосец на Ближний Восток

    Пентагон отправил авианосец Carl Vinson на Ближний Восток из-за угрозы Ирана

    США направили второй авианосец на Ближний Восток
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за нарастания напряженности с Ираном Пентагон направил на Ближний Восток второй авианосец Carl Vinson, который прибудет в регион после учений в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Bloomberg.

    Министр обороны США Пит Хегсет направил на Ближний Восток дополнительные силы, включая ударную группу авианосца Carl Vinson. Это решение принято на фоне обострения отношений с Ираном из-за его ядерной программы и атак на поддерживаемых Ираном хуситов. Carl Vinson прибудет в регион после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Bloomberg.

    Пентагон также продлит пребывание ударной группы авианосца Harry S. Truman в регионе. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что такое сосредоточение сил повторяет прошлогоднюю демонстрацию силы администрации Байдена. Он подчеркнул, что США готовы к решительным действиям в случае угрозы американским интересам со стороны Ирана или его прокси.

    Иранский лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что любая атака США или Израиля встретит жесткий ответ. Это заявление последовало после угрозы президента США бомбить Иран, если он не откажется от ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи добавил, что прямые переговоры с США невозможны, пока сохраняются военные угрозы.

    Действия Пентагона совпадают с серией ударов США по хуситам в Йемене, которые, как сообщил Трамп, были уничтожены. Хуситы начали атаковать коммерческие суда в Красном море в поддержку палестинцев после войны Израиля с ХАМАС в Газе.

    Пентагон переместил несколько штурмовиков A-10 и более 300 военных на Ближний Восток.

    Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта.

    Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными.

    1 апреля 2025, 06:16 • Новости дня
    Иран задержал иностранные нефтяные танкеры

    Иран задержал два иностранных нефтяных танкера в Персидском заливе

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два иностранных нефтяных танкера с контрабандным топливом, сообщает Tasnim.

    Танкеры Star-1 и Wintag, предположительно, входили в крупные сети контрабанды и перевозили более 3 млн л дизельного топлива, экипаж составлял 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Судебное распоряжение предписывает отправить задержанные суда в город Бушер на юге Ирана для отгрузки топлива.

    В Иране часто выявляют новые сети контрабанды топлива, основные потоки которой идут из приграничных провинций. Контрабандисты продают топливо по заниженным ценам, в соседних странах стоимость топлива в несколько раз выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов, чтобы минимизировать экспорт нефти из Ирана, при этом в 2023 году Иран заработал 53 млрд долларов от этого экспорта.


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    30 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

    Он подчеркнул, что если договоренность не будет достигнута, то последуют бомбардировки, которых «никогда раньше не видели», передает РИА «Новости».

    В рамках беседы с телеканалом Трамп отметил, что на данный момент Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры. Он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь, однако выразил уверенность в том, что его заключение крайне важно для предотвращения конфликта.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном письме Трампу сообщил, что Иран отказывает США в прямых переговорах по ядерной программе, оставляя возможность для диалога только через посредничество третьих стран.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 05:18 • Новости дня
    Иран подготовил ракеты к запуску из-за угрозы со стороны США

    Tehran Times заявила о подготовке Ираном ракет к запуску из-за угрозы со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах, где есть подземные базы, они готовы к запуску, пишет Tehran Times.

    Как пишет Tehran Times в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), ракеты «готовы к запуску». Подчеркивается, что США и их союзники дорого заплатят, если «откроют ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.


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    31 марта 2025, 00:55 • Новости дня
    Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США

    Telegraph заявила о готовности Ирана нанести удар по военно-морской базе США и Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки со стороны США Иран готов нанести удар по военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщил высокопоставленный иранский военный.

    «Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Telegraph.

    Источник издания подчеркнул, что в случае атаки «с любой базы в регионе» Иран не будет разбираться, кто попадет под ответный удар по базе – «американские, британские или турецкие солдаты», которые там находятся.

    Напомним, США предупредили о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

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    1 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Хуситы показали видео уничтожения американского дрона в Йемене

    Хуситы опубликовали видео с доказательством уничтожения MQ-9 Reaper в Марибе

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper, представив видео с места происшествия, на котором видно обломки дрона с символикой ВВС США.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» опубликовали видео, подтверждающее уничтожение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, передает ТАСС.

    На кадрах, размещенных в телеграм-канале пресс-службы хуситов, видно огненную вспышку, сопровождаемую текстом о крушении дрона. На месте падения сторонники движения продемонстрировали обгоревшие обломки аппарата и поврежденный элемент фюзеляжа с символикой ВВС США, что подтверждает принадлежность дрона.

    Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что аппарат был сбит с помощью ракеты местного производства. Он также отметил, что с начала эскалации конфликта в Газе хуситы уничтожили не менее шестнадцати американских беспилотников.

    Конфликт в регионе обострился в 2023 году, когда хуситы начали угрожать Израилю и блокировать проход судов через Красное море и Аденский залив. Однако после введения режима прекращения огня в Газе в январе атаки приостановились. Перемирие сорвалось в марте, и хуситы возобновили удары по израильским объектам.

    США, в свою очередь, начали массированные удары по хуситам в Йемене, чтобы защитить свои интересы и обеспечить свободу судоходства. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, но информации о повреждениях корабля нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над провинцией Мариб был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Белый дом заявил, что удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе. Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждая об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

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    30 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион

    Хуситы заявили об успешном ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявив об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

    Мятежники-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает ТАСС. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, для атаки была использована баллистическая ракета типа «Зульфикар».

    В эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам, Яхья Сариа подчеркнул, что цель операции была успешно достигнута. Он отметил, что удар был направлен на оккупированный район Яффо, который обычно отождествляется с Тель-Авивом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США устроили удар по лидерам йеменских хуситов, что привело к их устранению. Хуситы в ответ заявили о двух ракетных ударах по Израилю. Также хуситы атаковали американский авианосец трижды за одни сутки.

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    30 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе

    Иран ответил Трампу отказом в прямых переговорах по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран отказал США в прямых переговорах по ядерной программе, оставив возможность для диалога только через посредничество третьих стран, об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Это заявление было сделано в ответном письме президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В своем ответе Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов к непрямым переговорам и никогда не уклонялся от диалога. Однако он отметил, что проблемы в переговорах возникли из-за нарушения обязательств со стороны США, и их требуется компенсировать для восстановления доверия. По мнению иранского президента, именно действия Вашингтона будут определять дальнейший ход переговорного процесса.

    Ранее Трамп заявил, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».

    Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.

    Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях несогласия.

    Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения США в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

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    31 марта 2025, 03:44 • Новости дня
    Белый дом заявил о намерении принять решение о вторичных пошлинах против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон в ближайшее время примет решение о введении вторичных пошлин против Ирана, сообщил Белый дом.

    Указывается, что США введут вторичные пошлины против Ирана через две недели, если не будет прогресса по сделке по иранскому атому, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, однако Иран отказал США в проведении прямых переговоров по этому вопросу.

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    1 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над провинцией Мариб сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщил представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что аппарат выполнял «враждебную миссию». Он уточнил, что для уничтожения беспилотника была использована «ракета местного производства».

    Он добавил, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы уничтожили 16 американских беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уже неоднократно сообщалось об уничтоженных над Йеменом MQ-9.

    США проводят против хуситов военную операцию, которая стала крупнейшей на Ближнем Востоке с момента прихода к власти новой администрации.


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    1 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Советник Хаменеи не исключил решения Ирана создать ядерное оружие

    Советник Хаменеи допустил создание Ираном ядерного оружия в ответ на действия США

    Советник Хаменеи не исключил решения Ирана создать ядерное оружие
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая ошибка США в ядерном вопросе может вынудить Иран создать ядерное оружие, несмотря на нежелание Тегерана следовать по этому пути, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани.

    Лариджани в прямом эфире гостелевидения заявил, что несмотря на фетву, запрещающую создание ядерного оружия, Иран может быть вынужден направить свои усилия на создание ядерного арсенала для защиты страны, если США примут неверные решения.

    «Вы сделаете это своими руками!» – приводит РИА «Новости» со ссылкой на SNN слова Лариджани.

    Он отметил, что Иран работает под надзором МАГАТЭ и не стремится к разработке ядерного оружия. Однако, по его словам, в случае агрессивных действий со стороны США или Израиля, Тегеран будет вынужден пересмотреть свои позиции. Он добавил, что в подобной ситуации иранский народ потребует создания ядерного оружия для защиты национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Ирана отказаться от ядерной программы и пригрозили беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта.

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    31 марта 2025, 10:46 • Новости дня
    Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране

    Хаменеи пообещал жесткий ответ США за попытку поднять мятеж внутри Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что любая попытка США поднять мятеж в Иране получит жесткий ответ, отметив, что иранский народ сам ответит на такие действия.

    Хаменеи выразил уверенность, что США не рискнут на открытую атаку на Иран, но предостерег о возможных последствиях любого вмешательства в дела страны изнутри, передает ТАСС.

    «Они угрожают сделать что-то плохое, но мы не думаем, это даже маловероятно, что они совершат зло извне. Но даже если они это сделают, наш ответ будет жестким. Если вдруг они задумают поднять мятеж внутри страны, то сам иранский народ даст им ответ», – подчеркнул Хаменеи в ходе своей проповеди, транслируемой каналом IRIB.

    Эти заявления прозвучали на фоне празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца Рамадан. Хаменеи отметил, что иранский народ един в своем ответе на любые угрозы, и выразил уверенность в способности страны защитить себя от внешних вмешательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.

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    31 марта 2025, 22:15 • Новости дня
    США назвали условие прекращения ударов по хуситам

    США заявили о планах продолжать удары по хуситам до исчезновения угрозы судоходству

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе, заявил Белый дом.

    В сообщении сказано, что американские силы ежедневно наносят удары, которые становятся все сильнее, и возможности хуситов угрожать региону быстро снижаются. «Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для свободы судоходства», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Белый дом также отметил, что США прекратят огонь, если хуситы перестанут стрелять по американским кораблям, назвав это «очевидным выбором» для мятежников.

    Кроме того, США направили предупреждение Ирану, который считают «спонсором» движения хуситов «Ансар Алла». Вашингтон пригрозил, что Иран столкнется с «настоящей болью», если продолжит поддерживать хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Соединенные Штаты начали проводить воздушные атаки против хуситов в Йемене. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о ликвидации лидеров хуситов. Вашингтон сообщил, что будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов.

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    31 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Тегеран вызвал швейцарского посла после угроз Трампа

    Иран вызвал представителя США в Тегеране из-за угроз Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран вызвал швейцарского посла в Тегеране, представляющего интересы США, после угроз президента Трампа, предупредив о решительном ответе на возможные действия США или Израиля.

    Посол Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США, был вызван в МИД Ирана после заявлений президента США Дональда Трампа. Как сообщает РИА «Новости», это произошло на фоне угроз в адрес Ирана, исходящих от США и Израиля.

    В ходе встречи швейцарскому дипломату была вручена официальная нота, в которой содержится предупреждение о решимости Ирана немедленно ответить на любую угрозу извне. Иранская сторона подчеркнула, что ответная реакция последует вне зависимости от направления угрозы, будь то США или их союзники.

    Агентство Tasnim сообщает, что посол Швейцарии заверил иранскую сторону в скорейшей передаче этой ноты американскому правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Хаменеи пригрозил США жестким ответом за попытки мятежа в Иране . Иран подготовил ракеты к запуску в ответ на угрозы со стороны США. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности невиданных ранее бомбардировок, если Вашингтон и Тегеран не смогут достичь соглашения.

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    1 апреля 2025, 03:54 • Новости дня
    Столица Ливана подверглась авиаударам

    Израиль нанес удары по столице Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    По южным пригородам Бейрута наносятся авиаудары, сообщило Reuters.

    Над городом низко летают самолеты, слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как передает ТАСС, истребители израильских ВВС атаковали объект шиитской организации «Хезболла».

    Напомним, на днях израильские ВВС атаковали южный пригород Бейрута Дахию.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» в сентябре, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. В результате одного из ударов был убит лидер движения Хасан Насрулла.

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    1 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия сочла неуместными угрозы США в адрес Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

    По его словам, Москва считает неприемлемыми угрозы со стороны Вашингтона в адрес Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

    Рябков подчеркнул, что угрозы и ультиматумы, исходящие от США, расцениваются как способ навязать свою волю Ирану. Он отметил, что такие методы неуместны и вызывают осуждение со стороны России.

    Кроме того, замминистра выразил готовность Москвы содействовать установлению диалога между США и Ираном. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие разногласия, еще есть возможность для переговоров.

    «Поезд еще не ушел», – заявил он, добавив, что для достижения разумных договоренностей нужно удвоить усилия.

    Рябков также указал на серьезность последствий, которые могут возникнуть в результате дальнейшего обострения ситуации.

    Он отметил, что Иран открыто высказывается о своих возможных действиях в ответ на угрозы, и это подчеркивает необходимость срочных мер для избежания конфликта.

    Накануне Tehran Times заявила о подготовке Ираном ракет к запуску из-за угрозы со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта. Telegraph заявила о готовности Ирана атаковать базу США в Индийском океане.

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      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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