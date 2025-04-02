США направили второй авианосец на Ближний Восток

Пентагон отправил авианосец Carl Vinson на Ближний Восток из-за угрозы Ирана

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны США Пит Хегсет направил на Ближний Восток дополнительные силы, включая ударную группу авианосца Carl Vinson. Это решение принято на фоне обострения отношений с Ираном из-за его ядерной программы и атак на поддерживаемых Ираном хуситов. Carl Vinson прибудет в регион после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Bloomberg.

Пентагон также продлит пребывание ударной группы авианосца Harry S. Truman в регионе. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что такое сосредоточение сил повторяет прошлогоднюю демонстрацию силы администрации Байдена. Он подчеркнул, что США готовы к решительным действиям в случае угрозы американским интересам со стороны Ирана или его прокси.

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что любая атака США или Израиля встретит жесткий ответ. Это заявление последовало после угрозы президента США бомбить Иран, если он не откажется от ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи добавил, что прямые переговоры с США невозможны, пока сохраняются военные угрозы.

Действия Пентагона совпадают с серией ударов США по хуситам в Йемене, которые, как сообщил Трамп, были уничтожены. Хуситы начали атаковать коммерческие суда в Красном море в поддержку палестинцев после войны Израиля с ХАМАС в Газе.

Пентагон переместил несколько штурмовиков A-10 и более 300 военных на Ближний Восток.

Вашингтон пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками в случае эскалации конфликта.

Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными.

