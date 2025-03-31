Tекст: Мария Иванова

В Киевской области в результате ударов было нанесено поражение военной базе, складам с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и, предположительно, штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА «Новости».

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев отметил, что 31 марта произошло четыре удара: три в пригороде Киева и один на окраине города. В Вышгородском районе предположительно поражен штаб, а гражданские предпочитают не выходить на улицы из-за активных действий СБУ и военных.

В поселке городского типа Глеваха были уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, расположенные недалеко от железнодорожной платформы Шляховая. В Василькове удар был нанесен по военной базе, где детонация была настолько серьезной, что у некоторых домов выбило окна.

В Житомирской области ударом поражена военная авиабаза «Озерное». Лебедев уточнил, что рядом с базой находится крупный бронетанковый завод. Кроме того, там расположено много домов отдыха, которые ВСУ использует для временной дислокации. В городе Житомир также были зафиксированы взрывы в районе промзоны, где производятся военные изделия для ВСУ.

Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове зафиксировали удары в районе тракторного завода, где, предположительно, обслуживают и модернизируют немецкие танки Leopard, включая установку динамической брони и систем РЭБ.

Также поражена база, откуда вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область.

А ранее, по данным подполья, удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.