Подполье: Ударом поражена авиабаза под Полтавой, откуда вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область

Tекст: Елизавета Шишкова

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении авиабазы в Полтавской области Украины. Уточняется, что это место, откуда ВСУ совершают вылеты для ударов по Курской области. Лебедев отметил, что самолеты часто пролетают над регионом с маршрутом на восток, и по всей видимости, в Сумской области находится передвижной навигационный маяк, передает РИА «Новости».

Он добавил, что другой удар был нанесен по производству в Кременчуге, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, попадание произошло именно по этому объекту.

Кроме того, Лебедев сообщил о нанесении удара в Черниговской области в районе танкового полигона ВСУ, где, предположительно, могли быть поражены инструкторы. В описании событий координатор отметил, что за 30 и 31 марта по территории Украины было нанесено 43 удара, в том числе пять – по Чернигову и его пригородам.

В подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики удары были нанесены по пункту временной дислокации украинских военных и ангарам с техникой. Уточняется, что в результате этих ударов были потери среди личного состава и техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине удары по заводу «Южмаш» вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет, в Кривом Роге в результате серии из 15 взрывов были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, где хранились боекомплекты и военная техника ВСУ, а в Обуховском районе Киевской области вечером в субботу нанесен удар по складам с боекомплектом, пожар продолжался до утра.