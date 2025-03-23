Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.12 комментариев
Удар в Киевской области уничтожил склады с боекомплектом
В Киевской области ударом уничтожены склады с боекомплектом
В Обуховском районе Киевской области вечером в субботу нанесен удар по складским помещениям с боекомплектом, после которого пожар продолжал гореть до утра, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в субботу вечером был нанесен удар по складским помещениям в Обуховском районе Киевской области, сообщает РИА «Новости». Целью атаки стали склады с боекомплектом. Лебедев сообщил, что попадание произошло в 22:40 по московскому времени.
Он добавил, что пожар продолжал гореть до утра, но взрывы прекратились. Сообщается, что к 8 часам утра огонь все еще не был полностью потушен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействовать присутствию французских военных. Партизаны ранее сожгли самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины, экипаж которой находился в пивной. Также в Николаеве была сожжена машина сотрудников военкомата.