Подполье сообщило об ударах в Кривом Роге по складам и цехам с военной техникой ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в складском хозяйстве и пригороде Верабове, где в горнотранспортном цехе № 1 ЦГОКа, по данным источников, была сосредоточена военная техника ВСУ, включая 12 единиц гусеничной и 17 колесной, передает РИА «Новости».

Согласно информации Лебедева, после взрывов большое количество раненых военнослужащих были доставлены в больницы Кривого Рога. Он отметил присутствие иностранных наемников, говорящих на немецком языке, и подчеркнул, что украинским медикам поручено стабилизировать их состояние до прибытия иностранной медицинской бригады.

Глава украинской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе прозвучали по меньшей мере 15 взрывов, вызвавших значительный ущерб. Пожары, возникшие после взрывов, были потушены.

Ранее российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области.

До этого в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16. Здание вуза с военными в Кривом Роге треснуло после удара «Искандерами».