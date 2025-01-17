Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.9 комментариев
Вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами»
Два «Искандера» поразили здание в Кривом Роге, используемое как казарма ВСУ
В результате попадания двух ракет «Искандер» здание бывшего вуза в Кривом Роге получило серьезные повреждения, включая широкую трещину в фасаде.
Здание закрытого вуза, которое использовалось ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер», сообщает «Российская газета».
Оба снаряда попали в одно и то же место, что привело к значительным разрушениям: верхняя часть четырехэтажного здания частично снесена, а в фасаде образовалась широкая трещина.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 13.11, когда стали поступать сообщения о приближающихся баллистических ракетах с юга. Вскоре после этого в интернете появились фотографии и видеозаписи с места событий, на которых видно облако дыма и пыли, поднявшееся над институтом.
Напомним, 17 января в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины раздались взрывы.