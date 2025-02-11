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    11 февраля 2025, 13:28 • В мире

    Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике

    Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
    @ dpa/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Жестко и решительно топить европейские корабли при попытке захвата танкеров с российской нефтью, не стесняться убивать европейских полицейских военнослужащих». Такие рекомендации высказывают эксперты на случай, если страны Балтийского региона действительно реализуют свои планы по морской блокаде российского нефтяного экспорта.

    В Балтийском море может начаться новая эра пиратства. Ее собирается провозгласить Евросоюз, если реализует свои намерения охоты за российской нефтью – а точнее, танкерами, перевозящими российскую нефть. Ходящими под различными флагами судами, перевозящими черное золото и не подпадающими под западные нефтяные санкции – в том числе так называемый потолок цен.

    Мотивы европейских пиратов просты и в то же время многогранны. Например, часть стран хочет добиться прямого российско-американского конфликта – или же как минимум сорвать планы администрации США по переговорам с Россией.

    «Сторонники продолжения войны, такие как Польша и Прибалтика, хотят добиться настолько серьезного обострения российско-американских отношений, что вопрос об украинском урегулировании отпадет сам собой», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. А все потому, что эта часть европейцев понимает: российско-американские договоренности могут быть достигнуты без оглядки на Европу. Ведь Польша, Прибалтика и ряд других европейских стран не только зарабатывают на конфликте, но и повышают за счет него свои политические позиции в Евросоюзе.

    «Эта история показывает, что европейцы для нас даже хуже, чем американцы. Они очень боятся, что Трамп и Путин найдут общий язык. Эскалация же серьезно снизит любые шансы на достижение консенсуса между Москвой и Вашингтоном», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да, не вся Европа категорически против мира. Есть и те, кто выступает за урегулирование – но урегулирование с позиции силы и принуждения России к серьезным уступкам. Поэтому они пытаются подстраиваться под политику Вашингтона и в то же время направлять ее в нужное им русло.

    «Европейцы поняли, что главный вопрос, с помощью которого Соединенные Штаты будут пытаться оказывать на Россию давление, это экономика и цена на нефть»,

    – говорит Дмитрий Суслов. И вот Европа пытается показать Трампу (не раз и не два заявлявшему о готовности принуждать Россию к его видению мира), что она заранее подготовила для него мощный инструмент давления на Москву. Как заявляет эстонский МИД, через Балтийское море проходит до 50% российской нефти.

    «Общий объем экспорта нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга в 2024 году составил почти 62 млн тонн. Мы не сможем все это перекинуть на другие порты. И если нам помешают пользоваться балтийскими портами, то придется суммарно сокращать экспорт и добычу», – объясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

    Таким образом, Европа добивается отмашки, а еще лучше участия США в де-факто морской блокаде – то есть аресте и досмотре российских судов на Балтике.

    «Тем самым европейцы еще и углубят вовлечение США в украинскую историю. Сделают так, чтобы администрация Трампа не переложила или даже не преследовала цель переложить дальнейшее бремя поддержания Украины, включая вопрос гарантии безопасности, на европейцев. Они хотят заставить США больше поддерживать европейцев, больше прислушиваться к европейцам, обеспечить место европейцев за столом переговоров по вопросам урегулирования», – говорит Дмитрий Суслов.

    Вопрос только в том, как создать юридическую базу для досмотра и блокады. Законных и в то же время безопасных методов – не провоцирующих прямое военное столкновение или даже большую войну – у Европы нет. Европейские силовики не могут ни задерживать российские танкеры в нейтральных водах, ни тем более блокировать их проход через Датские проливы – это запрещено копенгагенской конвенцией 1857 года.

    «Сейчас те же датчане могут производить какие-нибудь манипуляции в том случае, если российское судно находится на якорной стоянке. Но ведь можно на стоянку в европейские порты вообще не заходить. И в этом случае попытки перехвата будут нелегитимными», – напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский. 

    Теоретически есть несколько вариантов. Например, можно вспомнить об экологии. «Копенгагенская конвенция 1857 года не имеет права останавливать или задерживать суда, которые проходят через проливы. Однако в то же время датчане обязуются обеспечивать безопасность судоходства, и это обязательство можно трактовать крайне широко – например, подразумевая и экологическую безопасность. И под этим предлогом запрещать проход старых танкеров через проливы», – говорит Игорь Юшков.

    Но что значит старых? Танкер не может выйти в море, не имея надлежащий технический сертификат, удостоверяющий его полную техническую исправность. И кроме того, это может быть удар Европы по себе же самой. «Если выставлять такое условие, то что делать со старыми танкерами, которые идут через проливы в польский Гданьск или немецкий Росток? Если посмотреть, что стоит сейчас в польском порту, то выяснится: там есть куда более старые танкеры, чем те, которые идут в российские порты», – говорит Игорь Юшков.

    Наконец, по мнению Игоря Юшкова, западные страны могут объявить перевозящие российскую нефть танкеры потенциальными диверсантами, которые рвут подводные коммуникации. Однако прецедентов не было – западное же расследование показало, что российские танкеры дно не пашут и коммуникации специально не рвут. Например, Норвегия не так давно отпустила задержанное по такому подозрению судно с российским экипажем, не найдя никаких доказательств преступных действий.

    В любом случае дальнейшая эскалация во многом будет зависеть от возможного ответа Москвы. У России же есть понятные ограничения в деле защиты морского нефтяного экспорта. «Эти танкеры зачастую не имеют российских собственников, не идут под российским флагом, а иногда даже команда не российская», – объясняет Дмитрий Офицеров-Бельский. К тому же, по его словам, переход сразу к военному столкновению просто после того, как судно было остановлено, пусть даже и незаконно, является непропорциональным ответом.

    Но не отвечать тоже нельзя. «Если мы не будем отвечать, то это означает, что на нас можно оказывать давление. Можно экспериментировать дальше, постепенно усиливая прессинг», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Поэтому нужно не защищаться, а зеркалить. Симметричным ответом, по мнению эксперта, может стать подобный же досмотр, например, финских судов.

    Однако другие эксперты предлагают все-таки защищаться – несмотря на все юридические ограничения. «Нам необходимо конвоировать танкеры кораблями Балтийского флота и, если придется, применять военную силу против европейцев.

    Прямо вот, не стесняясь, жестко и решительно топить европейские корабли при попытке захвата перевозящих российскую нефть танкеров, не стесняться убивать европейских полицейских военнослужащих. И одновременно с этим усилить ядерное сдерживание и заявить о том, что в случае ответных нападений со стороны европейцев на российские военные суда будет возможно нанесен уже и ядерный удар по Европе», – говорит Дмитрий Суслов.

    Просто потому, что Запад уже давно понимает исключительно язык силы. Тактика, которую пытается предпринять Европа – медленное удушение морского нефтяного экспорта России. Если альтернативой этому станет прямое военное столкновение, он отступит.

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