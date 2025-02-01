В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Норвежская полиция освободила судно Silver Dania с россиянами на борту
Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с 11 россиянами на борту после проверки
Полиция округа Тромсе освободила судно Silver Dania с 11 россиянами на борту, проведя все необходимые расследовательские процедуры по запросу Латвии о повреждении кабеля в Балтийском море.
Полиция округа Тромсе в Норвегии отпустила судно Silver Dania, задержанное ранее в экономической зоне страны, сообщает ТАСС.
«Полиция Тромса осуществила ряд необходимых для проведения расследования процедур, получив все сведения, которые, с нашей точки зрения, необходимы для выполнения запроса со стороны Латвии», - отметил прокурор Рони Йоргенсен. По его словам, норвежские власти не выявила связи судна с инцидентом в Балтийском море, где был поврежден подводный кабель.
Расследование продолжается, но, по словам Йоргенсена, нет причин, чтобы судно продолжало оставаться в порту Тромсе.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские члены экипажа задержанного в Норвегии судна Silver Dania не подверглись аресту, однако остаются под наблюдением полиции. До этого посольство России обратилось в полицию Норвегии с запросом о судне Silver Dania. Владелец задержанного судна в Норвегии заявил об отсутствии нарушений.