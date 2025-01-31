Норвегия не арестовала россиян с задержанного судна Silver Dania

Tекст: Валерия Городецкая

Полиция округа Тромс в Норвегии уведомила сотрудников посольства России в Осло, что российские члены экипажа задержанного судна Silver Dania не подвергнуты аресту, передает ТАСС. Судно было задержано в экономической зоне Норвегии, однако его экипаж, состоящий из россиян, пока не обращался в консульство или посольство за помощью.

В дипмиссии России в Норвегии сообщили, что полиция Тромса проинформировала экипаж о возможности связаться с посольством в Осло и генеральным консульством в Киркенесе.

Напомним, норвежская полиция задержала судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.

Посольство России в Норвегии направило запрос в полицию округа Тромс по поводу этого задержания.

Владелец судна заявил, что его корабль не бросал якорь у шведского острова Готланд и не совершал никаких противоправных действий.