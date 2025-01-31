В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Норвегия задержала судно Silver Dania с российским экипажем
Норвегия задержала судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в море
Норвежская полиция задержала судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.
Полиция Норвегии задержала судно Silver Dania, на борту которого находился экипаж из России, передает ТАСС.
Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море.
Судно Silver Dania под флагом Барбадоса было задержано во время стоянки в одном из портов Норвегии. Власти уверяют, что задержание связано исключительно с необходимостью расследования инцидента.
Российские дипломаты в Норвегии были проинформированы о задержании и находятся в контакте с экипажем.
Ранее газета Express писала, что британские военные силы готовы задерживать российские суда, если они будут замечены в «повреждении подводных трубопроводов и кабелей» у побережья Британии.