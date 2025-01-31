Норвегия задержала судно Silver Dania с российским экипажем

Норвегия задержала судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля в море

Tекст: Александра Юдина

Полиция Норвегии задержала судно Silver Dania, на борту которого находился экипаж из России, передает ТАСС.

Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море.

Судно Silver Dania под флагом Барбадоса было задержано во время стоянки в одном из портов Норвегии. Власти уверяют, что задержание связано исключительно с необходимостью расследования инцидента.

Российские дипломаты в Норвегии были проинформированы о задержании и находятся в контакте с экипажем.

Ранее газета Express писала, что британские военные силы готовы задерживать российские суда, если они будут замечены в «повреждении подводных трубопроводов и кабелей» у побережья Британии.