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Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья
Британские военные заявили о готовности задерживать российские суда у побережья Британии
Британские военные силы готовы задерживать российские суда, если они будут замечены в повреждении подводных трубопроводов и кабелей у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники.
Британские военные силы готовы принимать меры против российских судов у побережья Британии, пишет РИА «Новости». Они собираются задерживать суда, если будет установлено, что те повреждают подводные трубопроводы и кабели. Британская оперативная группа повышенной готовности уже имеет план по высадке на такие суда.
Источники отмечают, что для таких действий потребуется политическое решение на самом высоком уровне. В каждом случае меры будут приниматься индивидуально после тщательного рассмотрения. Газета отмечает, что эти меры являются ответными и будут применяться при наихудшей ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Лондона об обнаружении российского «судна-шпиона» в британских водах.