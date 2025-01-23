Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Песков не стал комментировать слухи о «судне-шпионе» у берегов Британии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Лондона об обнаружении российского «судна-шпиона» в британских водах.
«Я не совсем владею тематикой. Я не знаю, о чем там идет в речь, в деталях. Поэтому я не стал бы это комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.
В 2019 году судно замечали рядом с берегами Северной Америки.
В состав ВМФ России «Янтарь» включен как океанографическое исследовательское судно. «Янтарь» в западных СМИ называют «кораблем-шпионом». Он привлек внимание тем, что его часто замечали возле подводных коммуникационных кабелей.