Песков не стал комментировать слухи о «судне-шпионе» у берегов Британии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я не совсем владею тематикой. Я не знаю, о чем там идет в речь, в деталях. Поэтому я не стал бы это комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.

В 2019 году судно замечали рядом с берегами Северной Америки.

В состав ВМФ России «Янтарь» включен как океанографическое исследовательское судно. «Янтарь» в западных СМИ называют «кораблем-шпионом». Он привлек внимание тем, что его часто замечали возле подводных коммуникационных кабелей.