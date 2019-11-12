Российское «судно-шпион» заметили у Северной Америки

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» ВМФ России обнаружено рядом с берегами Северной Америки, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные открытых источников.

По данным Forbes, «Янтарь» покинул порт приписки месяц назад и пропал из поля зрения. Сейчас судно находится в Карибском море – в Тринидад и Тобаго «Янтарь» прибыл в пятницу, а в воскресенье снова вышел в море, сообщает «Российская газета».

«Янтарь» в западных СМИ называют «кораблем-шпионом». Он привлек внимание тем, что его часто замечали возле подводных коммуникационных кабелей, в связи с чем судно подозревают в размещении подслушивающих устройств на подводных коммуникациях.

Американское издание утверждает, что «Янтарь» оборудован всем необходимым для выполнения работ на морском дне, в том числе имеет глубоководный аппарат на борту.

В состав ВМФ России «Янтарь» включен как океанографическое исследовательское судно.

Газета ВЗГЛЯД писала о засекреченном управлении глубоководных исследований Минобороны, в том числе о судне «Янтарь».