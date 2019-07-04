Чем занимается управление глубоководных исследований Минобороны?

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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    Американцы должны уйти с Окинавы

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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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            Чем занимается управление глубоководных исследований Минобороны?

            		   4 июля 2019, 16:22
            Фото: Лев Федосеев/ТАСС
            Текст: Алексей Яковлев

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            О Главном управлении глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны России практически нет официальных данных, и неспроста – это одно из самых элитных и засекреченных подразделений всей отечественной армии и флота. Настолько важное, что подчиняется оно даже не главкому ВМФ, а непосредственно министру обороны. Среди его задач – глубоководные исследования морского дна, изучение особенностей человеческой физиологии при глубоководном плавании, поиск различного оборудования с затонувших кораблей, упавших в море самолетов, а также спасательные операции. И военная разведка – именно об этом преимущественно пишут западные СМИ, когда возникает повод порассуждать о российской глубоководной технике. 

            Так, в апреле 2019 года у берегов Норвегии моряки обнаружили белуху, на которой ремнями с пометкой «оборудование Санкт-Петербурга» была прикреплена видеокамера GoPro. Практически во всех, в том числе довольно уважаемых, западных СМИ – от The Guardian до CNN, первой версией был шуточный вариант с «русской шпионкой». И на фоне всеобщей антироссийской истерии это, пожалуй, выглядело довольно логичным. При этом никаких данных о том, что Россия ведет работу с морскими млекопитающими в военных целях, нет. Да и для чего они нужны? Считается, что обычно морских животных используют для перевозки грузов или расстановки маяков – ставят им задачу плыть в определенный территориальный квадрат, а затем сбросить там маячок, который поможет обнаружить или отследить деятельность противника в этом районе. 

            Далее в дело вступил американский, судя по всему, аналитик Х.И. Саттон – его издание «Скрытые берега» (Covert Shores), изучив снимки с карт Google, утверждало, что белуха вполне могла сбежать из бухты в Оленьей Губе, а именно там располагается база войсковой части № 45707, приписанной к ГУГИ. На кадрах они нашли в губе объекты для содержания морских млекопитающих. То есть белуха якобы не простая, а «боевая». 

            Но это все больше домыслы, которым вряд ли стоит придавать значение. Что же известно об Оленьей Губе? Это поселок в Мурманской области, входит в административный округ Гаджиево, который, в свою очередь, – в состав закрытого территориального образования Александровск. В общей сложности в Александровске, в нескольких поселках в его составе, живут около 40 тысяч человек. Сама «морская» губа же расположена в четырех километрах от Гаджиево, в Кольском заливе Баренцева моря. Именно там, как считается, базируются аппараты и корабли ГУГИ. Среди них – две атомные подлодки специального назначения, БС-64 «Подмосковье» и БС-136 «Оренбург», атомные глубоководные станции (сколько их всего, понять сложно, в открытых источниках есть данные как минимум о семи – но не все они могут базироваться в Оленьей Губе), и, возможно, исследовательское судно «Янтарь», о котором стоит рассказать подробнее. 

            На Западе «Янтарь» сразу окрестили «шпионским кораблем», а в России военные обозреватели называют его «крейсером ГУГИ». Это океанографическое исследовательское судно ввели в эксплуатацию в 2015 году, на его борту могут поместиться два трехместных батискафа – «Русь» и «Консул», способные опускаться на глубину до шести километров. Первые сообщения в мировой прессе о «Янтаре» появились осенью 2016 года, когда его заметили у берегов Сирии – критики утверждали, что судно отнюдь не просто так исследовало морское дно рядом с местами, где пролегают турецкие и международные кабели связи. Доподлинно неизвестно, могут ли «Янтарь» и его аппараты подключаться или даже перерезать такие кабели, однако в 2017 году «Парламентская газета» внезапно сообщила, что это едва ли не главная задача судна. В заметке издания говорится, что на корабле «есть аппараты, которые предназначены для глубоководного слежения, а также оборудование для подключения к сверхсекретным кабелям связи». Там же автор упоминает, что годом ранее, вскоре после крушения двух российских истребителей с «Адмирала Кузнецова», именно «Янтарь» впоследствии нашел их на дне и изъял с них секретное оборудование. Кроме того, именно этот корабль Россия отправила на поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в декабре 2017 года. Лодку искали несколько месяцев, но из-за того, что аргентинские военные, по сути, не отслеживали толком ее перемещения, район поиска для «Янтаря» выделили неверный. В итоге в апреле 2018-го корабль вернулся в Россию ни с чем.

            Моряки, представляющие ГУГИ, тоже совсем не простые.

            ВЗГЛЯД уже писал, почему среди погибших 1 июля было так много офицеров. Для попадания в войсковую часть № 45707, базирующуюся в Петергофе, стаж службы должен был быть минимум пять лет, а здоровье не хуже, чем у космонавтов. Учеба 10-го отряда гидронавтов, как их еще называют, проходит в специальном учебном центре там же, в пригороде Петербурга, и длится два года, писали «Известия». Вообще же отечественной гидронавтике более 50 лет, отсчет ведется с 25 сентября 1965 года, когда ЦК КПСС и Совет министров приняли постановление «О создании гидронавтики в Советском Союзе». «Тогда слово «гидронавтика» не употреблялось, использовали «направление». Гидронавтов называли инженерами-испытателями, глубоководный аппарат – наблюдательной камерой», – писал бывший гидронавт Владимир Ашик в своей статье в журнале «Морское наследие». 10 лет шло формирование нового направления, конкретные шаги по созданию гидронавтики как таковой были сделаны в марте 1975 года, когда вышло новое постановление ЦК и Совета министров о развитии гидронавтики. Советские власти тем самым дали добро на создание специального отряда гидронавтов, который существует до сих пор. 

            Из-за сложности техники – а на судах ГУГИ используются различные манипуляторы, грейферы, приборы съема и считывания информации с сонаров, маяков, датчиков, – и квалификация моряков тоже должна была зашкаливать. А сложность операций и их секретность намекают, почему среди офицеров ГУГИ так много Героев России. «Подводная разведка» ведь заключается не только в поисках и подъеме со дна собственной секретной техники, но и в регулярном противодействии зарубежным «коллегам», устанавливающим собственные подводные «жучки» на наши линии связи. 

            К слову, в 2013 году выяснилось, что гидронавты – самые высокооплачиваемые российские военнослужащие, их зарплаты достигали 600 тысяч рублей. Общественность, естественно, возмутилась. Но этих, или даже больших денег они, судя по всему, вполне достойны.


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