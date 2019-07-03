Почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ?

Экипажи всех столь сложных и секретных глубоководных аппаратов, подобных тому, на котором погибли 14 российских подводников в Баренцевом море, комплектуются исключительно офицерами. И это обусловлено рядом причин.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило о пожаре на научно–исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, погибли 14 российских моряков–подводников. Позже стало известно, что семеро из них – капитаны первого ранга, трое – капитаны второго ранга, а двое – Герои России.

Чтобы разобраться в том, почему же среди погибших так много не просто офицеров, а офицеров высшего уровня, нужно понять, в какой воинской части они служили и на каком именно корабле. Официально Минобороны его не назвал, сказав лишь о глубоководном аппарате, который занимался исследованиями дна Мирового океана.

Однако ряд источников уверяют, что аппарат – не что иное, как атомная подлодка класса 10831 АС-12, неофициально именуемая моряками «Лошариком» из-за необычной конструкции. Официальной информации о ней практически нет. По данным из открытых источников, экипаж «Лошарика» составляет 25 человек, погружаться она способна на глубину шесть километров, вооружение на ней не установлено.

Что касается команды. АС-12, как и подводная станция АС-31, версии о которой прозвучали позднее, приписаны к крайне секретному Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.

Это элитное подразделение, которое подчиняется даже не главкому ВМФ, а напрямую министру обороны страны.

Гидронавты, как еще называют таких подводников, проходят строжайший отбор. «Военное обозрение» писало, что они мало того что должны иметь 5-летний стаж службы, так и по состоянию здоровья не должны уступать космонавтам. Зачем все это? Из-за специфики работы. Во-первых, моряки ГУГИ занимаются научной деятельностью – изучением Мирового океана, гидрографией, гидрологией. Так, именно «Лошарик» в 2012 году помог России заявить свои права на хребет Менделеева в Северном Ледовитом океане. С помощью АС-12 корректировали бурильные работы с двух ледоколов, пытавшихся определить границы континентального шельфа.

Во-вторых, считается, что прослушка путем подключения к лежащим на дне кабелям связи – тоже стезя гидронавтов. Как и поиск и подъем оборудования с затонувших кораблей, упавших спутников, самолетов – в том числе зарубежных.

Техника на судах класса 10831, как нетрудно догадаться, тоже очень сложна и требует от моряков соответствующей квалификации. «Такие команды комплектуются исключительно из офицеров. Это спецвойска, – рассказал газете ВЗГЛЯД подводник, капитан I ранга Сергей Кубынин. – Очень высокие технологии, поэтому кого туда можно посадить? Только людей подготовленных. И это касается не только подводной разведки, те же спасательные подводные аппараты – все они комплектуются из офицеров».

Почему же на «Лошарике» погибло так много капитанов I и II ранга? Ведь это совсем не рядовое звание, дальше идут уже адмиралы. Капитаны I ранга командуют крейсерами, атомными подлодками... А на АС-12 было как минимум 10 капитанов I и II ранга. Судя по всему, это тоже обусловлено строжайшей секретностью и сложностью работы подводников войсковой части 45707.