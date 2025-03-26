Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.2 комментария
Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.
Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.
Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.
«Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.
Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.
Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.
Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.
Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.
Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.