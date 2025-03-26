Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало РФ

Tекст: Денис Тельманов

Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.