Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений

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29 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями
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Можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование.
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Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата.
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Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится.
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений
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Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93, сообщила телекомпания CNN.
Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, CNN уточняет, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность «сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны». Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на «укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений», пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать «более значительный акцент на контроле над вооружениями», передает ТАСС.
Согласно изложенной CNN информации, Байден «намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более 1 трлн долларов», понять, «оправдывает ли разработка новых вооружений расходы». Телеканал отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого «администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти». W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках.
Кроме того, CNN передает, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телеканала, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями».
24 декабря схожие сведения распространила газета Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден скорее всего пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, Вашингтон не может позволить себе тратить сейчас такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства.
Между тем глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.
Эксперт объяснил опасения Запада по поводу российского «гиперзвука»
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«Мир к ядерной опасности подталкивают США и НАТО. Очередную отсрочку угрозы дает появление российского «гиперзвука», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя публикации немецкой прессы об опасности этого оружия для Европы.
«Именно США, а не Россия, последовательно демонтируют систему взаимного ядерного сдерживания. Именно Соединенные Штаты еще в 2002 году вышли из Договора по противоракетной обороне. И именно американская военная доктрина предполагает стратегию глобального удара, где обозначено развертывание трех позиционных районов ПРО – в Румынии, в Польше и на Аляске», – подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков.
«Три группировки ПРО США у наших границ плюс морская компонента противоракетной обороны призваны были полностью лишить нас своего ядерного потенциала. Позже у Вашингтона изменилась ядерная доктрина. Теперь она, в частности, допускает превентивный ядерный удар, в том случае если США обнаруживают киберугрозу», – указал эксперт. Но, констатировал он, Запад переворачивает ситуацию, пытаясь обвинить Россию в агрессивных замыслах.
Немецкий журнал Die Welt на днях предупредил своих читателей об опасности российского гиперзвукового оружия для Европы. Обозреватель издания Герхард Хегман подчеркнул, что опасность подобных вооружений состоит в их способности обходить существующие системы противоракетной обороны (ПРО). В публикации упоминается происшествие, имевшее место в середине декабря. Во время учебных запусков межконтинентальных ракет в Охотском море на базе ВВС США в немецком Рамштайне сработал ложный сигнал об атаке.
По оценке Die Welt, это ЧП свидетельствует о том, что американцы не исключают российского ракетного удара по Европе. Германские аналитики полагают, что российский «гиперзвук» может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.
При этом отметим, что на днях в руководстве ВВС США заявили о намерении в 2021 или 2022 году приступить к производству собственных гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Командующий американскими ВВС в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.
«Больше всего мир к дисбалансу и, следовательно, к ядерной опасности подталкивают представители НАТО, – указал Леонков. – Мы все-таки стараемся выровнять баланс и сделать его незыблемым на как можно более долгий срок. Появление ядерного оружия в свое время выровняло этот баланс сил и сделало третью мировую войну менее вероятной. Появление российского гиперзвукового оружия – следующий шаг, с помощью которого мы нейтрализуем планы США».
Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война
. А вы чувствуете ее приближение?
«Российское гиперзвуковое оружие – двухкомпонентное, – напомнил военный эксперт. – Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Они предназначены в первую очередь для поражения морской компоненты (например, эсминцев типа «Арли Берк») – носителей крылатых ракет, которыми американцы как раз собирались поражать наши баллистические ракеты, находящиеся на позициях или в шахтах».
Во-вторых, это комплексы «Авангард» и «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания, добавил Леонков. «Конкретно – сдерживания американцев, в чьих планах размещение своих ракетных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, – указал собеседник. – Около наших западных границ происходит переоснащение театра военных действий. Появляются новые базы, новые логистические маршруты, завозится техника».
Нельзя игнорировать сообщения о том, что американские крылатые ракеты морского базирования могут получить ядерные боеголовки, указал Леонков. «После выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, у них открылась возможность развертывания ракет наземного базирования и средней дальности. И все это, видимо, они не считают проявлением угрозы в адрес России. В Вашингтоне рассматривают это как инструменты для того, чтобы «говорить языком силы», как там выражаются», – заметил эксперт.
Наконец, саму по себе опасность представляет и новая американская система предупреждения о ракетном нападении, указал Леонков. По его мнению, искусственный интеллект, которым снабжена эта система, собственно и стала причиной ложного сигнала об атаке во время наших учений в Охотском море.
По мнению эксперта, нервозности американцам добавляет их отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия. «У США существуют восемь программ создания «гиперзвука», но сейчас эти программы буксуют, – отметил Леонков. – В частности, испытание ракет в рамках программы ARRW (которую для благозвучия называют Arrow – «Стрела») оказалось неудачным». Эксперт напомнил, что в 2019-2020 годах американцы залили в программы создания «гиперзвука» почти 2,5 млрд долларов «и думали, видимо, что этим удастся добиться технологического прорыва». «Но мы к этому прорыву шли почти 50 лет. На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение – и точно попадают в цель», – отметил Леонков.
Наше гиперзвуковое оружие, чье появление было анонсировано в 2018 году, явилось тем аргументом, который выровнял мировой баланс сил, резюмировал военный эксперт. «Действительно, такие вооружения невозможно перехватить или остановить, средств их обнаружения и поражения на данный момент не существует у стран НАТО, в том числе у США, лидера военно-промышленной индустрии Запада», – добавил Леонков.
Напомним, что президент Владимир Путин, в ходе недавней пресс-конференции констатировал, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее. «Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно, это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира», – отметил глава государства.
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Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
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Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и другой современной техники, передает РИА «Новости».
Кроме того, военное ведомство опубликовало календарь на 2021 год со слоганами бойцов специальных подразделений России. В календаре представлены снимки военнослужащих спецподразделений ВС РФ в различных условиях боевой обстановки. Каждая картинка снабжена кратким девизом. В частности, фото боевого пловца, вынырнувшего из воды с ножом, сопровождается фразой «И холодное оружие согревает душу», снимок расчета противотанкового комплекса «Фагот», расположившегося на гребне песчаного бархана, озаглавлен лозунгом «Преимущество в огневой мощи – весомый аргумент в переговорах», а спецназовцы-минометчики получили слоган «Для особо мерзких – мы особо дерзкие!».
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Минобороны рекомендовало не говорить с Россией с позиции силы
Министерство обороны не рекомендует другим странам говорить с Россией с позиции силы, такие действия не останутся без ответа, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Замминистра отметил, что рост военной активности США и их союзников по Североатлантическому альянсу у российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, как правило, игнорируются.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин.
Он, в частности, напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – добавил Фомин.
«Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – также заявил замминистра.
Кроме того, Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
В ноябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
Названы сроки первых пусков боевых ракет беспилотником «Охотник»
Во второй половине 2021 года российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням в рамках летных испытаний, рассказал источник в авиастроительной отрасли.
Источник рассказал, что «первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года», передает РИА «Новости».
Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
«Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», – отметил источник, добавив, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.
Испытания «Охотника» с применением оружия «воздух – поверхность» также планируются.
«Охотник» будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика», – пояснил источник.
В начале декабря сообщалось, что военные впервые провели серию полетов тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет «воздух – воздух».
Напомним, БПЛА имеет длину 19 м, размах крыльев 14 м, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1 тыс. км в час. Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом аппарате, а также о технологиях искусственного интеллекта, который он может использовать.
Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации
Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
«Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. ... Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник.
По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС.
В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было.
21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков.
Модернизация позволила удвоить ударные возможности подлодки «Иркутск»
Ударные возможности многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота (ТОФ) после модернизации вырастут как минимум вдвое: она сможет нести 48 новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Иркутск» в ходе модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ (модернизированный проект 949А), а вместо 24 противокорабельных ракет «Гранит» получит возможность нести 48 принципиально новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», то есть субмарина сможет наносить удары и по береговым целям», – приводит ТАСС слова источника.
По его словам, возвращение АПЛ в боевой состав ТОФ ожидается в конце 2023 года. «Наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от поставленных перед ней задач», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в ходе летно-конструкторских испытаний ракеты «Циркон» было выполнено три пуска: два по морским целям, один – по наземной. По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, в 2021 году начнутся госиспытания этой ракеты, в ходе которых и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ проекта 885 «Северодвинск».
АПЛ «Иркутск» была заложена на судоверфи «Севмаш» (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться «Иркутск». С 1997 года находилась в резерве. В 2001 году прибыла для ремонта на Дальневосточный завод «Звезда». Ремонт и модернизация начались лишь в 2019 году. Основным ударным вооружением АПЛ проекта 949А были 24 противокорабельные ракеты «Гранит».
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Трамп призвал сторонников бороться за оспаривание итогов выборов
Действующий президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев в сенате конгресса бороться за оспаривание итогов президентских выборов, как сделали бы это «демократы, если бы они победили».
Трамп написал в Twitter, что «для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили».
Президент перечислил нарушения, которые, по его мнению, имели место во время проведения выборов и при подсчете голосов – в частности, он указал на «мертвых душ» и позднюю массовую рассылку бюллетеней по почте в ряде штатов.
«Цифры гораздо больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах», – продолжил президент.
Также он вновь подверг критике американские судебные инстанции, министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом, которая, на его взгляд, «похожа на (избирательную систему в) стране третьего мира».
«Но когда все это закончится и этот период времени станет просто очередной отвратительной главой в истории нашей страны, мы победим!», – подытожил Трамп.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.
Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.
Чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. Профессор социологии Дана Фишер считает, что в Соединенных Штатах можно наблюдать тревожные признаки того, что государство движется к расколу.
Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти в США
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Политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США, заявил избранный президент страны Джозеф Байден.
По его словам, ряд ведомств «оказал образцовое содействие» будущей администрации, но в других, «в первую очередь в министерстве обороны», команда Байдена встретила «помехи со стороны политического руководства». Такая же ситуация сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома. Байден пожаловался, что его помощникам пришлось «ждать несколько недель» начала процесса передачи полномочий.
Как заявил Байден, его люди «просто не получают всей нужной нам информации от уходящей администрации в ключевых областях сферах национальной безопасности». Он обвинил Белый дом в безответственности, передает ТАСС.
Для Байдена и будущего вице-президента США Камалы Харрис устроили брифинг сотрудники, которые дали оценку нынешнему состоянию ведомств. Он заявил, что «многим ведомствам, которые жизненно важны» для безопасности США, «нанесен громадный ущерб», они «опустошены с точки зрения наличия персонала, возможностей и состояния морального духа».
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты выборов.По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.
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В Минобороны оценили активность НАТО у границ России
Возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Он напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО, в августе и сентябре 2020 года в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков.
Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – подчеркнул замминистра.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций.
Байден запланировал «модернизацию приоритетов» для противодействия России
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Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что его администрация проведет модернизацию приоритетов в сфере обороны, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая.
Он сообщил, что обсуждались «различные стратегические вызовы со стороны России и Китая», с которыми предстоит столкнуться, и «реформы», необходимые для «наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам», передает ТАСС.
Байден сообщил, что продолжается изучение масштабной кибератаки на правительственные учреждения США, оценка нанесенного ущерба. Он заявил о необходимости «ликвидировать пробел относительно того, какими способностями» США «обладают сейчас и должны обладать для лучшего сдерживания, выявления, прекращения и ответного реагирования в будущем». По его словам, в этой сфере «республиканцы и демократы достигли согласия».
Кроме того, Байден заявил, что США «сильнее и намного эффективнее, когда стоят вместе с нациями, разделяющими видение будущего мира», в этом «сила умного и эффективного американского лидерства», но «сейчас возник огромный вакуум». После президентства Дональда Трампа Вашингтону «придется вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход» США или без них, сказал избранный президент.
Байден намерен воспользоваться для противодействия Пекину помощью зарубежных партнеров и союзников Вашингтона, чтобы «привлечь правительство Китая к ответственности за его нарушения в сферах торговли, технологий, прав человека и других». По его словам, это было бы проще сделать, если бы формировались «коалиции партнеров и союзников из числа единомышленников, у которых общее дело, общие интересы и общие ценности» с США.
«Мы представляем порядка 25% мировой экономики. Однако вместе с демократическими партнерами мы более чем вдвое увеличиваем свой экономический рычаг воздействия по любому вопросу, имеющему значение для американо-китайских отношений», – сказал он.
По словам Байдена, новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала». Байден считает, что надо обеспечить возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. Россия отвергла обвинения. Отметим, что в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атакам.
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В МО России заявили, что США могут пересмотреть позицию по ДСНВ
США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года – прим. ВЗГЛЯД) (...) В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Он также напомнил, что Россия предлагала США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.
«Обеспокоены выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Полагаем, что тем не менее Договор сохраняет свой позитивный потенциал. (…) Продолжим следить за развитием ситуации вокруг ДОН и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности», – заключил Фомин.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.
Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что США, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, глава государства Владимир Путин сообщал, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
В МО сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста
Мировой рынок продукции военного назначения (ПВН) вернется к докризисным темпам роста, сопоставимым с показателями до пандемии COVID-19, в 2023 году, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5% по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно- технического сотрудничества, в частности, Алжир, Египет, Индия, Китай и другие», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
По его словам, сокращение темпов роста мировой экономики привело к снижению уровня мировых военных расходов и сокращению закупок вооружений. «Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, мировой экспорт ПВН – на 4%. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году», – сообщил замминистра.
Фомин отметил, что сроки поставок ПВН ряду иностранных заказчиков были перенесены. По его словам, это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в России и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.
«Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, будет выполнен», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны, поскольку экономика в России просела меньше, чем в других странах.
Российский беспилотник «Орион» впервые применил управляемые ракеты
Беспилотный летательный аппарат «Орион» первым из российских дронов провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В рамках ведущихся испытаний комплекса вооружения для беспилотных летательных аппаратов беспилотник «Орион» провел на полигоне эффективную стрельбу управляемыми ракетами по наземным мишеням. Таким образом, данная машина стала первым российским беспилотником, применившим оружие такого типа», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, на испытаниях «Орион» отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб. Массовое поступление «Ориона» в войска «восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники», подчеркнул источник.
Ранее Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Россия выполнила планы по экспорту вооружений за год
Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам», – приводит РИА «Новости» слова Борисова в эфире канала «Россия 24».
Он добавил, что работа по формированию пакета новых контрактов продолжается. «Он у нас постоянно в пределах 45-55 млрд рублей, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов», – отметил вице-премьер.
Ранее в Минобороны сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста.
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В состав ВМФ через два года запланировали ввести семь подлодок «Антей»
Главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«К указанному сроку (2023 год) шесть АПЛ проекта 949А пройдут ремонт по техническому состоянию, а АПЛ «Иркутск» будет модернизирована по проекту 949АМ», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас АПЛ «Иркутск» проходит ремонт и модернизацию на дальневосточном заводе «Звезда». Ранее источник сообщил, что ударные возможности этой подлодки после модернизации вырастут как минимум в два раза – она сможет нести 48 новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».
По данным из открытых источников, на данный момент пять субмарин проекта 949А находятся в составах Северного и Тихоокеанского флотов, еще одна – в ремонте. Их основное ударное вооружение – 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Одна лодка этого проекта – «Курск» – погибла в 2000 году.
Ранее газета ВЗГЛЯД в связи с происшествием с российской АПЛ «Омск», которая всплыла во время учений, разбирала, как встали планы увеличить мощь российских подводных лодок.
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