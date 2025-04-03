Орбан и Нетаньяху публично обесславили МУС

Tекст: Андрей Резчиков

Венгрия инициирует процедуру выхода из Международного уголовного суда (МУС) на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, процедура расторжения соглашения будет проведена в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками, начиная с 3 апреля.

Венгрия подписала учредительный документ МУС в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м, но закон не был обнародован. Как ранее пояснял Гуйяш, хотя Венгрия ратифицировала Римский статут МУС, он «никогда не был частью венгерского законодательства». Это означает, что никакие меры суда не могут быть реализованы на территории Венгрии.

Кроме того, Будапешт изначально выражал поддержку израильскому лидеру, который подвергается международному давлению после выдачи МУС ордера на его арест по обвинениям в военных преступлениях на территории Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия суда абсурдными и позорными, подчеркнув, что Будапешт не будет выполнять постановление о выдаче Нетаньяху. Он заверил израильского коллегу в полной поддержке.

«Причина (выхода Венгрии из МУС) в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля», – сказал Орбан.

Нетаньяху, для которого это стал первый зарубежный визит после выдачи ордера МУС, назвал решение Орбана «смелым и принципиальным», похвалив Венгрию за ее «гордую» поддержку Израиля. «Это важно не только для нас, но и для всех демократий… Важно противостоять этой коррумпированной организации», – сказал израильский премьер, добавив, что Венгрия станет не последней страной, которая выйдет из этой инстанции.

Израиль называет обвинения в адрес Нетаньяху политически мотивированными и подпитывающими антисемитизм. Он утверждает, что Международный уголовный суд утратил всю легитимность, выдав ордер против демократически избранного лидера страны, осуществляющей право на самооборону.

Напомним, Россия, Китай, Израиль и многие другие страны не признают МУС. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

В 2016 году ЮАР и Гамбия заявляли о планах выйти из МУС, но они не были реализованы. В октябре 2017 года МУС первой покинула Республика Бурунди (ратифицировала статут в 2004 году). В марте 2019 года из МУС вышли Филиппины (ратифицировали статут в 2011 году). Также в 2017 году саммит Африканского союза одобрил необязательную к исполнению «стратегию коллективного выхода» из МУС, посчитав его отношение к континенту предвзятым.

В 2023 году Венгрия не поддержала решение суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. Глава МИД страны Петер Сийярто тогда назвал МУС «предвзятым политическим инструментом».

В экспертной среде отмечают, что своими действиями МУС дискредитировал идею международного правосудия, но некоторые страны уже привыкли к тому, что этот суд можно использовать в собственных внутриполитических интересах.

«В рамках Евросоюза и НАТО у каждой страны существуют свои взгляды и интересы, но до последнего времени не все из них стремились выражать их. А вот с приходом к власти в США Дональда Трампа Европе был послан мощный политический сигнал, поэтому Венгрия решила выйти из МУС», – отмечает дипломат Сергей Орджоникидзе, экс-заместитель генсека ООН.

По его словам, МУС создан исключительно для «преследования неугодных Западу лиц». «России изначально было понятно, что ей такой суд не подходит, но серьезных возражений от других государств тогда не прозвучало. В каждой стране есть свои законы, заключаются отдельные соглашения между государствами о преследовании и выдачи лиц. Вот по ним и надо действовать, а доверять судопроизводство частным лицам не нужно. Они не слуги закона, а руководствуются политическими соображениями. Поэтому судьба МУС – печальна. России, безусловно, на пользу решение Венгрии», – рассуждает эксперт.

«Вызывает большое сожаление, что некомпетентными действиями американцев и европейцев дискредитирована сама идея международного правосудия, которая фактически превращена в инструмент расправы над неугодными. Яркий пример – Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), который был создан консенсусом стран ООН. Россия рассчитывала на справедливые решения МТБЮ, а в результате он превратился в институт расправы над сербами», – отмечает Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

По его словам, МУС действует «как слон в посудной лавке» и «вбил последний гвоздь в гроб международного правосудия». «Идея международного правосудия дискредитирована МУС надолго, поэтому я прекрасно понимаю Орбана. Зачем Венгрии состоять в этом политизированном, декоративном и бесполезном органе? Ранее МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и тем самым совершил, как организация, политическое самоубийство. После этого в мире перестали серьезно относиться к МУС», – подчеркнул адвокат.

По мнению Аграновского, идея международного правосудия берет начало из Нюрнбергского процесса, когда мировое сообщество «поставило точку в нацистской идеологии»: «Но сейчас все это выродилось, к сожалению.

Сама идея международного правосудия хорошая, но сегодня проще распустить МУС, чем отмыть его запятнанный авторитет».

Несколько иной точки зрения придерживается доктор юридических наук Алексей Исполинов. По его словам, в последние годы МУС пользуется поддержкой ряда африканских стран, чьи представления послужили «определенным импульсом к выдаче ордера на арест Нетаньяху. Поэтому говорить о скором конце МУС не приходится. Государства уже привыкли к мысли, что этот суд можно использовать в собственных интересах», – отметил эксперт.

Для закрытия МУС нужно согласие квалифицированного большинства всех участников Римского статута, «что в ближайшее время не произойдет». «Одних заявлений о том, что МУС политизирован, явно недостаточно», – подчеркнул эксперт.

Исполинов считает ошибочным то, что МУС выдает ордера на арест в отношении глав государств, не входящих в Римский статут. «Такой подход противоречит нормам толкования международного права. Действия Венгрии и Монголии показывают, что государства также не согласны с таким решением, – полагает юрист. – То есть оно ошибочное, надо уважать иммунитет глав государств, которые не являются участниками Римского статута.

И в этом отношении политика Венгрии играет на руку России».

То, что Венгрия не выполнила своих обязательств перед судом, проигнорировав требования ордера на арест израильского премьера, не повлечет за собой никаких правовых последствий для Будапешта. В итоге этот вопрос может быть поднят на Ассамблее государств – участников Римского статута, как произошло в случае с Монголией после визита в Улан-Батор Владимира Путина.

«Последует только процедура по установлению факта нарушения государством своих обязательств, то есть будет запрошена информация о том, почему Нетаньяху не был арестован. Будет интересно посмотреть, какие соображения представит Венгрия. Ее совершенно точно признают нарушившей свои обязательства. Но за этим ничего не последует – ни санкций, ни штрафов, ни ограничений в правах», – пояснил юрист.

По его словам, согласно официальной процедуре, страна может уведомить о своем решении о выходе из МУС за год, поэтому Венгрия продолжит оставаться участником Римского статута до апреля следующего года. «До этого момента страна будет обязана продолжать вносить взносы и исполнять требования ордеров», – пояснил Исполинов.