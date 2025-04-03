Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать Нетаньяху

Tекст: Ольга Иванова

По прибытии на заседание министров иностранных дел стран НАТО Бербок заявила, что «это плохой день для международного уголовного права», передает ТАСС.

Она отметила, что в Европе существуют ясные правила, обязательные для всех членов Евросоюза, и подчеркнула важность Римского статута. «Я постоянно давала ясно понять, что в Европе никто не может быть выше права. Это касается всех областей права», – добавила Бербок.

Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном; главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.

Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.



