Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать Нетаньяху
Исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав это нарушением международного уголовного права и напомнив о важности соблюдения Римского статута.
По прибытии на заседание министров иностранных дел стран НАТО Бербок заявила, что «это плохой день для международного уголовного права», передает ТАСС.
Она отметила, что в Европе существуют ясные правила, обязательные для всех членов Евросоюза, и подчеркнула важность Римского статута. «Я постоянно давала ясно понять, что в Европе никто не может быть выше права. Это касается всех областей права», – добавила Бербок.
Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном; главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.
Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.