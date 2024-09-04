Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности Перейти в раздел

Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности Перейти в раздел

Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности Перейти в раздел

Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел