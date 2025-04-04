Продажи импортных автомобилей в России упали на 59% в марте

Минпромторг сообщил о падении продаж импортных машин в России на 59% в марте

Tекст: Дмитрий Зубарев

В марте 2025 года на российском рынке было продано 40,5 тыс. импортных автомобилей, что на 59% меньше по сравнению с мартом 2024 года. Объем продаж отечественных автомобилей также снизился, но менее значительно – на 26%, до 52,8 тыс. единиц, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, рыночная доля отечественных автомобилей в первом квартале 2025 года показала рост на 11 процентных пунктов, достигнув 53,7%. В этом периоде было продано 287185 новых транспортных средств, из которых 154140 были произведены в России. Таким образом, более половины новых автомобилей, реализованных в стране, были отечественного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава АвтоВАЗа сообщал, что в 2025 году российский авторынок испытывает драматическое падение. Эксперты подсказывали западным автопроизводителям возможные пути возвращения на российский рынок. Российские склады автомобилей переполнились новыми машинами, что создало дополнительное давление на рынок.