Bloomberg: DOGE продолжит работу после ухода Маска

Bloomberg: Департамент DOGE продолжит работу после ухода Маска с должности

Tекст: Мария Иванова

Департамент DOGE в США продолжит свою деятельность, даже после ухода его нынешнего главы Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Вопрос о скором уходе Маска стал предметом слухов после заявлений, что президент Дональд Трамп допустил его отставку.

Bloomberg отмечает, что Илону Маску, как специальному государственному служащему, выделено 130 дней для выполнения своих обязанностей, и он должен завершить свою работу к 30 мая. Тем не менее официальная дата его ухода пока не установлена.

DOGE, основная задача которого заключается в сокращении федерального бюджета и уменьшении численности правительственного персонала, продолжит свою работу. Сотрудники департамента сохранят свои позиции в агентствах.

СМИ, в частности Politico, сообщают, что Трамп выразил одобрение Маску и его работе в DOGE, но оба якобы согласились, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. В то же время некоторые сотрудники администрации и союзники Трампа выразили разочарование в связи с непредсказуемостью Маска, что делает его политической нагрузкой.

Департамент был создан по решению Трампа с целью сокращения расточительных расходов и реструктуризации правительственных агентств. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявлял, что DOGE выявил «шокирующие» расходы, которые не были одобрены Конгрессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп ранее проинформировал свое окружение о скором уходе Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов. Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла эти слухи, отметив, что Маск покинет пост только после завершения своей работы, а вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Маск продолжит работать в качестве советника американского правительства.