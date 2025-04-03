Вэнс: Маск продолжит борьбу с неконтролируемой бюрократией

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью Fox News Вэнс заявил, что Маск сосредоточится на борьбе с неконтролируемой «бюрократией, которая препятствует воле американского народа и обходится стране слишком дорого», передает РИА «Новости».

Вэнс отметил, что Маск с командой уже выявили масштабные схемы мошенничества, включая получение социальных выплат людьми, которым якобы 150 лет. Кроме того, он указал на то, что 40% звонков в систему социального обеспечения совершаются мошенниками.

Вице-президент подчеркнул, что Маск останется близким союзником администрации и будет продолжать свою работу в роли советника. «Он уже многое сделал, но впереди еще большая работа», – добавил Вэнс.

Ранее Politico сообщило, что президент США проинформировал свое окружение, что Илон Маск в ближайшие недели уйдет с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE). В Белом доме назвали «мусором» информацию об уходе Маска.