Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Вэнс: Маск продолжит борьбу с неконтролируемой бюрократией
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что предприниматель Илон Маск продолжит работать в качестве советника американского правительства.
В интервью Fox News Вэнс заявил, что Маск сосредоточится на борьбе с неконтролируемой «бюрократией, которая препятствует воле американского народа и обходится стране слишком дорого», передает РИА «Новости».
Вэнс отметил, что Маск с командой уже выявили масштабные схемы мошенничества, включая получение социальных выплат людьми, которым якобы 150 лет. Кроме того, он указал на то, что 40% звонков в систему социального обеспечения совершаются мошенниками.
Вице-президент подчеркнул, что Маск останется близким союзником администрации и будет продолжать свою работу в роли советника. «Он уже многое сделал, но впереди еще большая работа», – добавил Вэнс.
Ранее Politico сообщило, что президент США проинформировал свое окружение, что Илон Маск в ближайшие недели уйдет с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE). В Белом доме назвали «мусором» информацию об уходе Маска.