Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением

Взгляд
16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
Разделы

Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации

Российская гроза Boeing и Airbus празднует победу пресс-служба ОАК
Российский самолет МС-21 совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Это большая победа российского авиапрома, которая позволяет России вернуться в мировую элиту гражданского авиастроения. И хотя российский мотор немного уступает американскому по экономичности, у него есть и ряд неоспоримых преимуществ перед заокеанским конкурентом. Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
Перейти в раздел…

Турция точит зубы на еще одного соседа

Эрдоган уже распространил свое влияние на Азербайджан – а теперь смотрит и в сторону Ирана кадр из видео
Крайне показательный политический намек позволил себе президент Турции. Произошло это во время ставшего уже знаменитым парада победы Азербайджана над Карабахом в Баку. Эрдоган процитировал старинную поэму, и его слова весьма резко восприняли в соседнем Иране. Что так обидело персов и какие планы Турции выдало это высказывание? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Мы здесь власть

Борис Акимов
Борис Акимов, фермер, кандидат философских наук
Нация, пережившая советский XX век, находится в посттравматическом состоянии. Нас почти сто лет приучали к бездействию и безынициативности. Все решено где-то там. Решено глупо, нелепо, несправедливо. Но зато решено за нас. Подробности...
Обсуждение: 219 комментариев

Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 декабря 1773 года состоялось знаменитое Бостонское чаепитие. Американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев

Последний шанс Трампа

Перейти в раздел…

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
Подробности...

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сенаторы США устроили перепалку из-за «российской дезинформации»
    В США предотвратили попытку теракта «в стиле 11 сентября» Прививка Pfizer вызвала тяжелые последствия у медработника в США Эрдоган счел атакой на суверенитет Турции санкции США из-за С-400 Выявлено особое влияние мандаринов на психику россиян
    Назван срок серийных поставок ракет «Ангара» в интересах Минобороны СК счел доказанной вину врачей в смерти младенца в Калининграде Оппозиция Армении анонсировала всеобщую забастовку НАСА предупредило о приближении к Земле пяти астероидов
    Контроль за соблюдением мер против COVID-19 усилен в Москве Telegram назвал «гремлинов» причиной сбоя в работе Цена биткоина обновила исторический максимум Эксперт назвал размеры электромагнитной пушки для запуска спутников и ее стоимость

    Космическое командование


    В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

    «наряду с государственным»


    Молдавия вернула русскому статус языка межнационального общения

    первый полет


    Раскрыта стоимость разработки и производства самолета Ил-114-300

    Видео

    «Штат одинокой звезды»


    Особенностью президентства Байдена станет угроза развалить США

    «Не будем пешками России»


    Почему на Балканах позволили себе демарш в адрес Лаврова

    российский мотор


    Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации

    решение кризиса


    Какие меры остановят рост цен на продукты

    новые «герои»


    Как украинские власти поощряют погромщиков

    рыцари здравого смысла


    Евгений Фатеев: Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности

    решено за нас


    Борис Акимов: Мы здесь власть

    бостонское чаепитие


    Тимур Шерзад: Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

    на ваш взгляд


    Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?

    Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением

    Байдену, в отличие от Обамы, поможет таяние арктических льдов, считают американские советники по России    16 декабря 2020, 22:20
    Фото: SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Юрий Зайнашев

    Бывшая советница Трампа по России выступила с приятным для Байдена предсказанием: Москва пойдет на уступки Вашингтону, а вынудит ее к этому глобальное потепление. Эксперты неоднозначно оценивают таяние глобальных льдов на изменение геополитической ситуации в мире. А российский МИД и вовсе называет далекую от Арктики точку в качестве повода для возобновления контактов с США.

    Бывший главный советник Дональда Трампа по России Фиона Хилл в среду выступила с рекомендациями в адрес избранного президента США Джо Байдена. Она призывает не относиться к России пренебрежительно – как, по ее мнению, делала администрация Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом, цитирует бывшую советницу президента издание The New York Times.

    «Обама с большим пренебрежением относился к русским, называя их региональной державой, он не хотел много думать о России, – считает Хилл, более двух лет проработавшая в Совете национальной безопасности Трампа старшим помощником по российским делам (цитата по ИноСМИ.ру). – Но мир полностью изменился. Байден не может быть Обамой 2.0. Ему придется думать иначе».

    У Байдена короткая, но непростая история личных отношений с Путиным, напоминает Хилл. Он встречался с ним всего один раз во время визита в Москву в 2011 году, когда Путин был премьер-министром. Но в направленном ранее послании Путина Байдену нет следов враждебности, пишет Хилл. Согласно кремлевскому заявлению, он «выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

    Как бы то ни было, Россия для Соединенных Штатов по-прежнему представляет «гибридную угрозу», заявляет Хилл, после чего делает неожиданное замечание:

    «Думаю, со временем России придется изменить свои подходы, но не из-за нашего давления, а из-за огромного бремени климатических перемен».

    И добавила, что таяние полярного льда ведет к соперничеству за судоходные маршруты в Арктике, чего ранее никогда не было. «По этим вопросам нужны свежие мысли», – подчеркнула она. Для этого у Байдена будет специальный представитель по климату – Джон Керри, которого хорошо знают в Москве. Будучи госсекретарем, он провел бесчисленное множество часов на переговорах с кремлевскими руководителями по Ирану, Сирии, Украине и по другим вопросам.

    Бывший посол США в Москве при Обаме Майкл Макфол тоже выступил с прогнозом, однако в совершенно ином духе. Он уверен, что Байден по сути вернется к линии Обамы на постсоветском пространстве – будет развивать отношения с Молдавией, Украиной, Грузией и другими республиками, окружающими Россию. «У команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах», – напомнил бывший дипломат, а ныне профессор Стэнфордского университета Макфол.

    Кем избранный президент действительно не станет, так это Обамой 2.0, соглашается с Хилл американист Дмитрий Дробницкий. Перед «позапрошлым» лидером Штатов стояли совсем другие задачи, чем те, что будет решать Байден, отметил эксперт. «Кроме того, на политику бывшего шефа Байдена оказывали серьезное воздействие личные качества. Обама обладал одной важной чертой – он был очень обидчив. Когда стало понятно, что Москва не относится к нему как к пророку демократии, отношения стран резко испортились», – объяснил Дробницкий.

    «Сначала он пришел, как представитель гарвардской молодежи, и пытался всему миру показать, какой должна быть демократия и как нужно жить. Но после ливийской войны 2011 года стало понятно, что большинство политиков его слушать не собирается, и тогда начался другой Обама, который гораздо ближе к Биллу Клинтону и Байдену», – заметил американист. Тогда и начались разговоры о России как о региональной державе, которая производит нефть, газ и немножко оружия, напоминает американист, в итоге Обама начал с перезагрузки, а закончил ссорой с Россией.

    На ваш взгляд

     
    Верите ли вы в честность американских выборов?


    Обсуждение:  136 комментариев

    Но тактика Байдена вряд ли будет определяться эмоциями, подчеркнул собеседник. «Байден пришел с определенной геополитической задачей – удержать либеральный статус-кво Запада, – полагает Дробницкий. – По отношению ко всему миру будет одинаковая политика – максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных. Давление будет жестким, и все средства будут хороши. Получится ли осуществить задуманное – вопрос. У США еще есть последние десятки триллионов долларов печатного станка и немного лет, чтобы добиться этой цели».

    Другие российские эксперты вполне допускают, что изменение климата повлияет на внешнюю политику – правда, не только России, но и всех стран. Не исключено, что вашингтонские политики, вроде Хилл, исходят из следующей логики: поведение Москвы на мировой арене само собой изменится на фоне завершения эры нефти, что автоматически приведет к падению доходной части российского бюджета.

    «Завершению эры нефти может способствовать и намерение Байдена вернуться в Парижские соглашения. Среди долгосрочных негативных последствий этого шага – сокращение глобального рынка углеводородов», – предупреждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «Но изменение климата повысит значение переговоров России и Америки по Арктике. Россия с весны-2021 становится председателем Арктического совета и во многом будет определять повестку дня в многостороннем сотрудничестве. Открываются возможности для нового диалога с США», – надеется эксперт.

    Однако возможно, что соперничество арктических стран только усилится – не только между Россией и США, но и другими – из-за демаркации границы. «Конкуренция обострится между государствами, которые контролируют береговую линию Северного Ледовитого океана, и всеми остальными, кто хочет получить свою долю арктического пирога», – опасается Кортунов. 

    Впрочем, в России точку соприкосновения интересов Москвы и Вашингтона видят совсем в другой части света. В среду представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на продолжение российско-американских контактов по Афганистану с приходом администрации Джо Байдена. «В последние годы между нашей страной и США был налажен вполне конструктивный диалог по вопросам мирного урегулирования в Афганистане», – напомнила Захарова.

    По мнению Кортунова, для налаживания контактов по Афганистану при администрации Байдена существуют определенные предпосылки. «Американцам нужно выйти из Афганистана, не потеряв лица. Им нужна договоренность с «Талибаном» о том, что на протяжении определенного периода движение будет взаимодействовать с правительством в Кабуле, не пытаясь заменить его собой», – пояснил эксперт.

    «У России есть своя система контактов с «Талибаном», своя линия коммуникации. В интересах США координировать свою работу с Москвой, чтобы совместными усилиями мотивировать талибов к компромиссу. Но при этом мы знаем, что Байден относится к России более критически, чем Трамп», – считает политолог. Более того, во время дебатов с Трампом Байден упрекал соперника в том, что тот никак не отреагировал на сообщения прессы о том, что «русские якобы платят талибам за голову каждого убитого американского солдата».

    «Даже в Америке признали, что это неподтвержденная журналистская утка, что, скорее всего, у России нет никакой мотивации платить талибам. Использование такой риторики немного подрывает американские переговорные позиции. Если ты врешь так откровенно, то как с тобой дальше можно вести разговор?» – риторически спрашивает эксперт и подводит итог: «Чтобы диалог начался, американцам теперь придется «проглотить свою гордость».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •