Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, выразив уверенность в способности двух стран решить многие проблемы и вызовы, сообщила пресс-служба Кремля.

«В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», – сообщается на сайте Кремля.

Также глава государства отметил, что в таком случае российско-американское сотрудничество на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов обеих стран и международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», – подчеркнул Путин.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась. Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.