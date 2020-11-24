Штаб Байдена объявил о начале формальной процедуры передачи власти в США

В США начинается формальная процедура передачи президентской власти Джо Байдену, сообщил исполнительный директор его штаба Йоханнес Абрахам.

Как сообщил Абрахам, глава Управления общих служб США Эмили Мерфи «подтвердила», что Байден и Камала Харрис, которая выбрана Байденом в качестве вице-президента, «являются явными победителями выборов». Мерфи «предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти». Абрахам указал, что «это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах», передает РИА «Новости».

Команда Байдена начнет «проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией», получать информацию по вопросам нацбезопасности. Также сотрудники переходной команды хотят узнать, что «администрация Трампа планирует предпринять для освобождения постов в государственных ведомствах», передает ТАСС.

Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД