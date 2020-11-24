Трамп велел «делать все, что нужно» по процедуре передачи власти в США

Действующий американский лидер Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб США Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий.

Трамп не признал поражения на выборах, он заявил: «Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим <...> борьбу, и я верю, что мы победим». Однако он «рекомендовал Эмили и ее команде» предпринять необходимые шаги «относительно первоначальных протоколов». Своей команде Трамп «сказал делать то же самое», передает ТАСС.

По его словам, такое решение он принял «в лучших интересах» США. Трамп подчеркнул, что Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» стране. Президент сказал, что не хочет, «чтобы это происходило с ней или служащими» ее ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщили, что Мерфи заявила о готовности начать процедуру передачи президентской власти Джозефу Байдену. Процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать победу Байдена.