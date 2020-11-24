Управление общих служб США обратилось к Байдену

Американские СМИ утверждают, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи заявила о готовности начать процедуру передачи президентской власти Джозефу Байдену.

Как передает CNN, Мерфи направила Байдену соответствующее уведомление «в понедельник во второй половине дня». В нем, по версии CNN, говорится, что «администрация готова начать процесс формальной передачи власти». Однако в документе, опубликованном CNN, не указывается, когда начнется этот процесс, нет и четкого указания на то, что он обязательно начнется, передает РИА «Новости».

В документе Мерфи заявила, что может «предоставить ресурсы и услуги для помощи на случай передачи власти». По ее словам, она принимала решение «независимо, основываясь на законе и доступных фактах», не подвергаясь давлению со стороны исполнительной власти. При этом она сообщает, что ей, ее семье и сотрудникам угрожали неизвестные. Мерфи подчеркнула, что ее ведомство «не диктует результаты юридических разбирательств и пересчетов голосов».

CNN сообщает, что Мерфи разрешит Байдену и его помощникам пользоваться «ресурсами и услугами». По ее словам, «победитель выборов будет определен в рамках электорального процесса, детально изложенного в конституции». Как уточнила Мерфи, штаб Байдена, в частности, уже может пользоваться более чем 7 млн долларов, передает ТАСС.

Напомним, согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

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