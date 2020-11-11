Путь к высшей власти Байдену преградила женщина

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Путь к высшей власти Байдену преградила женщина

    От Эмили Мерфи, как оказалось, зависит очень многое в Вашингтоне    11 ноября 2020, 19:40
    Фото: Alex Edelman/Consolidated
    News Photos/Global Look Pres
    Текст: Геворг Мирзаян

    Поистине фантастическая ситуация сложилась в Соединенных Штатах. Не самый крупный чиновник страны, всего лишь глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать, что Джо Байден избран новым главой государства. Однако ее голос настолько важен, что весь процесс перехода власти от Трампа к Байдену заморожен. Как такое произошло?

    Американские СМИ негодуют. Дональд Трамп и его сторонники не просто отказались признать сфальсифицированную победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США, но и почему-то не хотят передавать Байдену власть.

    CNN УОС не указ

    Действия президента США позиционируются как явное нарушение традиции. Отказ Трампа сделать поздравительный звонок Байдену или выступить с речью о поражении станет первым за 124 года (то есть с момента зарождения традиции выступлений о поражении) таким отказом.

    И речь не просто о нарушении указанной традиции. По словам главы департамента политологии Чикагского университета Уильяма Хоуэлла, «речи о поражении являются подтверждением легитимности выборов». Проигравший кандидат фактически призывает своих сторонников принять его поражение, и это «крайне важно для здоровья нашей демократии», – продолжает эксперт.

    Правда, он не уточняет, зачем заботиться о здоровье умершего пациента? Американская демократия умерла после не просто вбросов, а демонстративных вбросов бюллетеней в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и ряде других штатов. Вот Трамп и пытается ее оживить.

    И, кстати, пытается не один. Да, еще недавно казалось, что даже значительная часть республиканцев махнула на шансы президента. Как минимум двое сенаторов из числа однопартийцев Трампа признали победу Байдена, а Джордж Буш-младший уже назвал итоги выборов «справедливыми» и Джозефа Байдена – «избранным президентом» (что и неудивительно, учитывая слухи о подтасовке результатов избрания самого Буша-младшего). Однако о законе неожиданно вспомнило руководство Управления общих служб США (УОС) – и вспомнило в очень неприятный для демократов момент.

    Дело в том, что согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи начинается с того момента, как УОС (управляющее федеральными зданиями) признает одного из кандидатов победителем. После этого команда победителя получает доступ к фондам (почти 10 миллионов долларов на транзитные расходы) и документации, а также может отправлять своих представителей в различные ведомства. Команде Байдена нужно заключать контракты с четырьмя тысячами сотрудников (1200 из которых должны еще потом пройти одобрение в Сенате), а также готовить их к работе на будущих местах – а на все это нужны деньги и доступ.

    Однако глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена победителем президентских выборов – по ее мнению, результат еще не определен. И это большая проблема для Байдена. Если деньги на работу штаба они найдут у частных спонсоров (как нашел Джордж Буш-младший в 2000 году после того, как его победа оспаривалась в суде), то вот доступ к документации и «десантников» в федеральные учреждения они никак без вердикта УОС не получат. Значит, у них не будет возможности получать секретную информацию и плавно въезжать в повестку управления страной.

    Неудивительно, что на Мерфи сразу же ополчился американский истеблишмент. Либералы требуют от нее незамедлительно начать процедуры – ведь CNN же признала победу Байдена, так почему Эмили Мерфи не доверяет мнению уважаемого издания?

    Кое-кто уверяет, что Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения Коллегии выборщиков – однако, напомним, сами выборщики (которые на голосовании официально избирают президента США) соберутся лишь 14 декабря. То есть примерно через месяц. А значит, все это время Эмили Мерфи имеет полное право не верить CNN и прочим американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом США.

    Хатхи еще не сдох

    И поверить она должна лишь в том случае, если Трамп сам признает поражение. Поэтому демократы обратились и к самой администрации действующего президента. Редакция самого CNN призвала Дональда Трампа поступиться собственными амбициями и сделать так, как сделал Барак Обама в 2016 году (пригласил победившего Трампа в Белый дом для транзита власти).

    Министры внутренней безопасности уверяют, что страна находится «в эпицентре двух кризисов – коронавирусного и экономического», поэтому «мы не можем задерживать транзит власти ни на один день». «Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, как быстро и четко федеральное правительство продемонстрирует уважение к воле американского народа и начнет плавный и мирный процесс передачи власти», – заявила член переходной команды Байдена Джен Псаки (да-да, та самая Псаки, которая жгла глаголом как представитель Госдепа при администрации Обамы).

    Правда, ее красноречие Трампа почему-то не убеждает – действующий президент США не видит никаких оснований соглашаться с победой конкурента. Ни моральных, ни даже политических. Да, в США уже были прецеденты, когда один из кандидатов не хотел признавать поражение. Например, Ричард Никсон в 1960-м, уверенный в том, что сторонники его оппонента Джона Кеннеди подтасовали результаты в Техасе и Иллинойсе. Однако в итоге, по словам Скотта Ферриса (автора книги о Никсоне), «он понял, что если не согласится стать добропорядочным проигравшим, то его политическому будущему конец».

    У Трампа такой дилеммы нет – президенту 74 года, и он вряд ли пойдет на выборы в 2024 году (если, конечно, не захочет побить Байдена на один год и стать самым пожилым избранным президентом в истории США). Он просто хочет спокойно править до 2024 года – и отказ признавать поражение является элементом его стратегии по сохранению Белого дома. Наряду с валом судебных исков, а также сбором штыков.

    Демократов очень напрягает тот факт, что Трамп проводит зачистку силового блока. Он уволил со своего поста главу Пентагона Марка Эспера и назначил на его место руководителя Национального контртеррористического центра (NCTC) 55-летнего Кристофера Миллера. Уволены были также другие высокопоставленные сотрудники Пентагона – на их место пришли лоялисты президента. Кресла шатаются и под директорами ФБР и ЦРУ.

    Они не понимают, что хочет Трамп. Развязать себе руки перед объявлением гражданской войны? Устроить «большую победоносную» внешнюю авантюру против Ирана или Китая? Или банально пытается гарантировать лояльность «штыков» в случае, если он выиграет дело в Верховном суде, а демократы эту победу признать откажутся, после чего выведут на улицу мародеров и люмпенов из Black Lives Matter, а также других фундаменталистских организаций?

    Так что если кто-то думал, что Хатхи (главный слон из «Маугли») сдох, то он ошибается. Трамп еще поборется за свое место на водопое. А госсекретарь США Помпео в ответ на все претензии о срыве транзита заявил, что никаких проблем с передачей власти нет – передачей, по его словам, «второй администрации Трампа».


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