На выборах в США устроили гонку фальсификаций Победу Байдена куют с помощью поздравлений

Целый ряд американских информационных ресурсов и политиков объявили фамилию победителя президентских выборов в США. Джо Байдена активно поздравляют и его соратники, и лидеры зарубежных стран, и даже члены Республиканской партии, к которой принадлежит Дональд Трамп. Но не рано ли они списали со счетов действующего президента США? Американские либералы начали масштабную психологическую атаку на президента Трампа, его сторонников и тех наивных людей, которые еще верят в демократию и закон. 7 ноября, через четыре дня после даты проведения выборов президента США, многие американские СМИ вышли с радостными заголовками о победе на них Джозефа Байдена. «Победила Америка. Избиратели остановили авторитарного популиста, пытавшегося уничтожить наши демократические институты», – именно так озаглавлена основная статья на сайте издания The Atlantic. Кто-то из объявлявших о триумфе Байдена (например, комментатор CNN Ван Джонс) даже разрыдался от счастья. Причем настолько естественно, что сразу же вспомнились первые строчки песни Джастина Тимберлейка «Наплачь мне реку»: «Ты была для меня солнцем, ты была для меня Вселенной». Действительно, Джозеф Байден для американских либералов является настоящим солнцем, разгоняющим мрак правления Дональда Трампа. И когда сразу же после завершения голосования и начала подсчета голосов солнце так и не выглянуло из-за туч (просто потому, что Трамп выигрывал во всех спорных штатах, уверенно идя к победе), то у демократов наступила паника. Однако у либеральной элиты был план Б. Сыграли массовые вбросы сомнительных почтовых бюллетеней: сфальсифицированные голоса от уже умерших избирателей, отправленные на участки уже после дня голосования, элементарные добавления пачек готовых бюллетеней прямо в момент подсчета (чем и объясняются резкие скачки голосов за Байдена в Мичигане и Висконсине – график скачков уже стал неофициальным символом этих выборов). В свою очередь, местные избиркомы постоянно затягивали подсчет реальных голосов для того, чтобы облегчить работу фальсификаторам: устраивали паузы, выходные, перекуры. И вот когда все необходимые голоса были «донесены», 700-тысячное преимущество Трампа на момент подсчета пяти миллионов голосов в Пенсильвании превратилось в 35-тысячное преимущество Байдена по итогам подсчета 6,6 млн голосов. После чего штат, с точки зрения либералов, ушел в копилку демократа, и Джозеф Байден набрал необходимое число выборщиков для победы. На эту тему А для того, чтобы заглушить голоса скептиков, уже говоривших о фальсификациях и вбросах, либеральное большинство западных СМИ (Reuters, CNN, New York Times и весь остальной информационный легион) максимально громко и на всех углах стали поздравлять Байдена. Поздравлять – и вбивать в головы всех его победу, как абсолютную данность и неопровержимый факт. Такая вот психологическая легитимация. Естественно, журналистов абсолютно не смутил тот момент, что официальные итоги выборов еще не подведены. И не смутил не только их. С победой Джозефа Байдена начали поздравлять и многие иностранные лидеры. Премьер-министр Канады Трюдо, глава британского кабмина Борис Джонсон, его японский визави Ёсихидэ Суга, главы западных государств – и даже президент Украины Владимир Зеленский с самопровозглашенным президентом Белоруссии Светланой Тихановской. В общем, вся демократическая рать. Плохо хлопали Кто-то за валом поздравлений иностранных лиц увидел контуры мирового правительства. Якобы «не могли мировые лидеры за такой короткий срок принять решение, что CNN является основанием для поздравления, не могли решиться поссориться с Трампом, если бы все эти действия не были бы заранее проговорены между всеми участниками заговора закулисно». Однако это не совсем так. Да, лидеры зарубежных стран активно поучаствовали в создании информационного молота, констатирующего победу Байдена и разрушающего сомнения всех в легитимности этой победы. Но их участие и коллективное признание Байдена объясняется не массовой рассылкой уведомлений от «глобального президента» или «совета директоров», а банальными интересами тех, кто признавал. Так, у многих из них были конфликты с Трампом, поэтому они с радостью включились в игру «зафиксируем победу Байдена как точку невозврата». Все эти поздравляющие сейчас помогают демократам преподнести республиканцам поражение их кандидата как свершившийся факт. А также объяснить, что если консерваторы пойдут против этого факта, то им придется выступить и против союзников США за рубежом. Кроме того, те, кто поздравил Байдена на основании вердикта CNN и New York Times, просто не хотели портить отношения с фаворитом президентской гонки. Чествование с победой после официальных итогов на фоне поспешности остальных могло бы выглядеть как проявление лояльности Дональду Трампу и повлечь за собой прохладное отношение со стороны администрации Байдена. Если кому-то кажется, что за «недостаточно активно хлопали» расстреливают только в Северной Корее, то это не так. Американское либеральное общество по уровню фундаментализма и презрению к свободе слова (вспоминаем о цензуре Twitter постов Трампа о фальсификации выборов, а также «пояснениях» Facebook под всеми постами с изображением графиков подсчета голосов в Висконсине и Мичигане) быстро догоняет вотчину Кимов. Наконец, были и те, кто очень хотел зарекомендовать себя перед демократами в расчете на изменение их политики в свою пользу – например, лидер Республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Турецкая оппозиция надеется, что Байден сдержит данное ранее обещание и займет гораздо более жесткую линию в отношении президента Реджепа Эрдогана – вплоть до действий по смене режима в Анкаре. Молча не уйдет Но вопрос в том, не поторопились ли они списывать действующего президента США со счетов? Четыре года Трамп противостоял всем атакам, клевете, давлению и шантажу со стороны либерального сообщества. Вот и теперь, судя по всему, не намерен сдаваться. Хозяин Белого дома уже заявил, что считает себя победителем на выборах – и намерен добиваться правды в судебных инстанциях. Вплоть до Верховного суда, который уже потребовал считать отдельно бюллетени в Пенсильвании, пришедшие на участки после 3 ноября – на случай, если будет принято решение о том, что эти бюллетени аннулируются. И если их аннулируют, то точно так же (а в США принцип прецедента) могут аннулировать и часть почтовых бюллетеней в других штатах. И это уже не говоря о том, что простой физический пересчет поданных голосов может показать несколько иной результат, чем тот, который дали машины для подсчета голосования. Либералам, естественно, такой подход президента не по душе. Они считают его действия «попыткой переворота», обещают ему чуть ли не уличные бои в Филадельфии (столица Пенсильвании), а CNN называет претензии Трампа «бессовестной атакой на нашу демократию». «Каждый законно поданный голос должен быть подсчитан. Каждый незаконно поданный – нет. И это не какое-то там заявление одной партии – честные и справедливые выборы являются основами нашей демократии», – объясняет либеральным журналистам смысл демократии дочь президента Иванка Трамп. Формально у Дональда Трампа есть шанс победить. В том же Верховном суде из девяти судей шестеро являются республиканцами, а из этих шестерых трое – личные назначенцы президента. Однако многое будет зависеть от того, пойдет ли Трамп в этот бой один, или же за ним встанет Республиканская партия. Безумство храбрых? Кому-то кажется, что и вопроса такого не должно быть – республиканцы должны защитить свою победу. Будучи американцами, они, как отметил бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, «не имеют права стоять в стороне и не обращать внимания на то, как система, выстроенная вокруг группы коррумпированной левой элиты, подрывает основы нашей демократии». Они не должны, как пишут консервативные журналисты, позволять либеральным медиа выбирать президента США. Они не имеют права разочаровать свой электорат, который души в Трампе не чает. Они не имеют права позволить левым элитам Демократической партии занять Белый дом и начать свои «прогрессистские» реформы, предполагающие борьбу с консервативными ценностями, легализацию радикальных левых движений и методов их борьбы, расширение Верховного суда (чтобы размыть там республиканское большинство) и т. п. Наконец, они не имеют права выбрасывать на помойку возможность доказать фальсификацию выборов – и тем самым ввергнуть Демократическую партию в скандал почище Уотергейта. Скандал, который позволит республиканцам сохранить власть на несколько избирательных циклов вперед. По сути, это их единственная возможность эту власть сохранить (а демографические тенденции в США приводят к росту демократического электората, в том числе и в важнейшем оплоте республиканцев – Техасе). Именно поэтому член Палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти уверен, что его однопартийцы «не отступят дело». Однако общей позиции Республиканской партии пока нет. Некоторые республиканцы (например, большой враг Трампа Митт Ромни) уже признали выборы честными, а заявления Трампа о фальсификации – фейком. Не исключено, что за Ромни пойдут и другие. Несмотря на все бонусы от возможной победы, республиканцы могут побояться «раскачивать лодку» и окончательно подрывать веру американцев в американскую демократию. «Будет всерьез подорвано доверие к самому главному институту демократии, к одной из основ, на которой держится вся политическая система Америки. Будет подорвана легитимность самой страны. И это гораздо серьезней и чревато самыми большими проблемами», – поясняет известный российский американист Михаил Таратута. Так что в итоге выберут республиканцы? От их решения сейчас зависит не только имя будущего президента США, но и сохранение имиджа Америки как страны, где закон превыше всего. Страны, президент которой избирается не американскими либералами, а всем народом.