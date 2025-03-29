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Стало известно, как Трамп удвоит запасы редкоземельных металлов в США
Эксперт сообщил, что Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов
Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США, используя потенциал Гренландии, запасы которой оцениваются в 1,5 млн тонн, следует из комментария доктора геолого-минералогических наук, доцента кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александра Якубчука.
Как передает РИА «Новости», Якубчук заявил, что Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США, используя ресурсы Гренландии. Остров обладает значительными запасами, равными 1,5 млн тонн.
По данным геологической службы Америки, США добыли в 2023 году 43 тыс. тонн редкоземельных металлов, а импортировали 8,8 тыс. тонн. Основным переработчиком американских концентратов является Китай, имеющий запасы в 44 млн тонн. В России запасы составляют 28,5 млн тонн.
Якубчук отметил, что Россия могла бы сотрудничать с США в сфере добычи редкоземов, однако политическая нестабильность в США затрудняет долгосрочное сотрудничество. По его мнению, Россия заинтересована в технологиях США для извлечения и переработки редкоземов, но вряд ли США готовы создавать конкурента.
В России преимущественно распространены легкие редкоземельные металлы, такие как лантан и церий. Лопарит, уникальный российский минерал для извлечения редкоземов, также подчеркивает стратегическую важность России в этой сфере, заключил Якубчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия в марте обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам. Сообщалось, что всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины. В то же время США не исключили возможность сделки с Киевом по ископаемым на следующей неделе.