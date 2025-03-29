Эксперт сообщил, что Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Якубчук заявил, что Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США, используя ресурсы Гренландии. Остров обладает значительными запасами, равными 1,5 млн тонн.

По данным геологической службы Америки, США добыли в 2023 году 43 тыс. тонн редкоземельных металлов, а импортировали 8,8 тыс. тонн. Основным переработчиком американских концентратов является Китай, имеющий запасы в 44 млн тонн. В России запасы составляют 28,5 млн тонн.

Якубчук отметил, что Россия могла бы сотрудничать с США в сфере добычи редкоземов, однако политическая нестабильность в США затрудняет долгосрочное сотрудничество. По его мнению, Россия заинтересована в технологиях США для извлечения и переработки редкоземов, но вряд ли США готовы создавать конкурента.

В России преимущественно распространены легкие редкоземельные металлы, такие как лантан и церий. Лопарит, уникальный российский минерал для извлечения редкоземов, также подчеркивает стратегическую важность России в этой сфере, заключил Якубчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия в марте обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам. Сообщалось, что всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины. В то же время США не исключили возможность сделки с Киевом по ископаемым на следующей неделе.