Стали известны имена госсекретаря США и шефа Пентагона при Байдене

Демократ Джозеф Байден в будущем может назначить на должность госсекретаря США бывшего помощника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона – бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, сообщает издание Politico.

Среди других потенциальных кандидатов на пост госсекретаря США, согласно прогнозу издания, – бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатор-демократ Крис Кунс, выступавший соавтором законопроекта о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, еще один сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут), а также бывший заместитель госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильям Бернс, передает ТАСС.

На пост шефа Пентагона, согласно оценкам издания, могут также претендовать сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, выступавшая соавтором проекта санкций против России в связи с утверждениями о якобы готовности Москвы платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции, и старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид.

Издание отмечает, что список составлен, основываясь на разговорах с десятками помощников Байдена, его близкими союзниками, лоббистами, а также помощниками сенаторов и конгрессменов. Среди других должностей наиболее вероятным министром финансов издание называет члена Совета управляющих ФРС Лаэл Брэйнард, министром юстиции – сенатора-демократа Дага Джонса, министром энергетики – Эрнеста Мониса, уже занимавшего эту должность. Постпредом США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

Бывшие соперники Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж также рассматриваются в качестве кандидатов на посты в американской администрации. Сендерс может стать министром труда, Уоррен – министром финансов, а Буттеджадж – министром по делам ветеранов или же постпредом США при ООН.

Издание отмечает, что выдвижение Байденом многих кандидатур на должности в администрацию может быть серьезно затруднено, если республиканцы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США. Это позволит им блокировать многие назначения. «Это ограничит выбор Байдена и сделает менее вероятным то, что некоторые представители левого политического фланга будут одобрены», – говорится в статье.

Ранее Байден в ходе выступления в Уилмингтоне в штате Делавэр объявил в эфире американских каналов о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

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