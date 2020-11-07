Байден объявил, что избран президентом США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден объявил, что победил на выборах главы государства.

«Америка, это большая честь для меня быть избранным руководителем нашей великой страны. Нас ждет тяжелая работа, но я могу вам обещать: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили», – заявил Байден в своем Twitter.

Ранее в субботу кандидат от республиканцев Дональд Трамп также сообщил, что он выиграл на выборах, причем «с большим отрывом». Он также заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены. Также в Сети распространилось видео, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».