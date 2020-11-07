Трамп заявил об изменении результатов голосования в Пенсильвании

Действующий президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», – заявил Трамп в своем Twitter.

Это случилось, потому что в течение длительного промежутка времени наблюдатели не могли наблюдать за процессом подсчета голосов, отмечает он.

«Тракторами заблокировали двери, окна закрыли толстым картоном, чтобы наблюдатели не смогли попасть в счетные комнаты. Внутри происходили плохие вещи», – заявил Трамп.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».